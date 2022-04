La llorona del 26 de abril de 2022

DE LOCOS

En el partido del Loco hicieron elecciones para escoger a los dirigentes de las secretarías de la Juventud y de la Mujer. La vaina es que la ponchera fue tal que ahora Mariela Jiménez, candidata a la Secretaría de la Mujer, pide que se anulen las elecciones. ¡Mi madre!

DE LOCOS II

Dicen algunos que lo que se busca es anular las elecciones para extender todos los fueros. Otros dicen que de verdad la ponchera es de tal grado, que hay que volver a repetir las elecciones, pero sin Alma. ¡Ajoooo!

CUANDO DE MORAL SE TRATA

Resulta que Noruega, no miembro de la Unión Europea, tiene más moral y ética que otros países europeos. Su fondo soberano está exigiendo cambios en un banco suizo plagado de escándalos de lavado de dinero, fraudes, entre otras cosas. ¿Los demás? Silencio cómplice.

TIRA Y JALA

Me mandan esto: “J... Hernández está llamando a todos los delegados del PRD, diciendo que tienen que votar por el CEN y demás puestos por ciertas figuras como Sucre y Benicio, de lo contrario serán botados de sus trabajos, no dando chance así a figuras nuevas como Edwin A.”.

TIRA Y JALA II

Y agrega: “Que la línea del Frente Femenino es votar por Arelys como presidenta nacional del Frente Femenino y Tania como presidenta del 8-8. Que quien no cumpla con eso va a ser despedido”.

DE LA RED

Felipe Argote tuiteó: “La Ley 678 de subsidio a 5 grupos económicos suma 470 millones de dólares. El subsidio a los estudiantes de educación media para que no abandonen la escuela son 7 millones de dólares por mes. Millonarios recibirán de nuestros impuestos 6 años de subsidio a educación media”.

LA BETA

Dice que desde la ATP han identificado un mercado de cerca de 120 millones de viajeros. Que se trata de brasileños deseosos de conocer estas tierras y a ellos le van a apostar con todo. Dice que es justamente el perfil de turista al que Panamá está apostando para incrementar el turismo, según la directora asociada de Ventas de Promtur Panamá, Eugenia Powell.

COCIENDO LAS HABAS

Me mandaron esto: “Las dos cortesanas de la Sala Penal no ven viable la casación de darle la oportunidad a la Fiscalía de Droga de presentar a juicio nuevamente a Antonio Domínguez Walker, el gallero narco de vieja data que siempre se sale con la suya. Solo el magistrado Ayú salvó su voto, porque no pudo convencer a las damas”.

CONCURSO

Nuevamente Cable & Wireless realizará el Concurso Nacional de Oratoria, cuyo lanzamiento de la décimo séptima versión será mañana en el salón Contadora del hotel Sheraton Panamá.

NOVEDAD HIPOTECARIA

La Caja de Ahorros decidió hacer una novedosa oferta hipotecaria y alista el lanzamiento de su renovado producto préstamo interino residencial, una propuesta que hará realidad el anhelo de los panameños de tener su casa si ya cuentan con el terreno.

NOVEDAD HIPOTECARIA II

La funcionalidad de este producto consiste en que durante el periodo de construcción, el cliente pagará los intereses por los montos y seguros utilizados, y luego se traslada a largo plazo mediante cuotas mensuales de capital, intereses y otros gastos. ¡Más bien!