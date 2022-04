La llorona del 28 de abril de 2022

PIQUI, PIQUI

Me cuentan que Ruiz Díaz tiene todo calculado, porque quiere ser candidato a diputado por la libre postulación por el 8-7. Que el hombre, la recogedera de firmas para destronar al Tanquesito de Gas, lo tiene en el 'top ten' y eso no le gusta a alguna gente. ¡Ataja!

PIQUI-PIQUI II

Según me cuentan, la que brincó fue la gente de Silva, porque los números de cédula de los firmantes de la revocatoria le llegaban directo y sin parada a Ruiz Díaz. Resulta que Ruiz Díaz sería un contendor para la gente de Silva en el 8-7. ¡Santa cachimba!

QUE NI SE AFILE

Con esta vaina de los cambios en el GobierNito, me dicen que hay un Garrido que se hace agua la boca con Etesa. Le mandan a decir que mejor que no se vista que no va. ¡Ay padre!

SE CLONA

Dice que el embajador de Israel en Panamá, Itai Bardov, presentó sus cartas credenciales como embajador concurrente en Trinidad y Tobago. También es embajador concurrente de Israel en Surinam, Barbados, Guyana y Caricom. ¡Tendrá que clonarse!

PRIMER AVISO

Alguien me manda esto: Que la gran cantidad de personas sin mascarillas que inundan las redes en bailes típicos y otros eventos traerá resultado lamentables en cuanto a la proliferación de la covid-19. En guerra avisada mueren menos soldados.

CIERRES

Ayer los indígenas volvieron a cerrar la Panamericana, causando un tranque de los mil demonios. Los empresarios están que se jalan las greñas. ¡Mi madre!

OTRA REUNIÓN

La otra semana, específicamente el 3 de mayo, Panamá será sede de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica y el Caribe. Los cancilleres pretenden analizar las consecuencias en la región del conflicto en Ucrania y consensuar una sola voz de bloque en las plataformas multilaterales.

EL INVITADO

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, es el invitado de honor en esta reunión de cancilleres.

PELUDO, PELUDO

Según la Cepal, la desaceleración se profundiza en América Latina y el Caribe, y en 2022 se espera un crecimiento regional de 1,8% en promedio. La Cepal entregó ayer nuevas proyecciones económicas para los países de la región. El menor crecimiento esperado se verá acompañado por una mayor inflación y una lenta recuperación del empleo. ¡Santo!

PELUDO, PELUDO II

Y el Banco Mundial advierte que los precios de energía y alimentos se mantendrán en niveles “históricamente altos” hasta fines de 2024, producto de las perturbaciones provocadas por la guerra en Ucrania. ¡Santa cachimba!

EL CUERAZO

De acuerdo con el informe del Banco Mundial, las últimas perspectivas de los mercados de productos básicos ('Commodity Markets Outlook'), los precios de la energía se incrementarán más del 50% en 2022 antes de moderarse en 2023 y 2024. ¡Mejeto!