La llorona del 9 de mayo de 2022

MI CANDIDATO

El Toro dijo ayer en Debate Abierto que apoyará al 100 por ciento a Gaby Carrizo, en caso de resultar el candidato presidencial del PRD para 2024. ¡Ajoooo!

MI CANDIDATO II

"No cambian de opinión Dios, las piedras y los estúpidos y no soy ninguno de los tres", remarcó El Toro. ¡Ajoooo!

DESDE EL CAJETÓN

Me informan que mañana será un día caliente, porque se sabrá la opinión legal que quieren usar para serrucharle el piso a la recién estrenada Presidenta y además, se escogerá al nuevo vicepresidente de la junta directiva. Dicen que contrataron a un quiropráctico. ¡Madre Santa!

DESDE EL CAJETÓN II

Alguien escondido detrás de la puerta de la cocineta de Clayton se enteró, que El Eterno está también muy molesto por las glosas y pidió que se prohibiera el uso de celulares durante las reuniones de la junta directiva, porque están grabándolo todo. ¡Mejeto!

CASOS Y COSAS

Me mandan esto: "En la altiva provincia de Chiriquí, un seudodirigente de una liga distrital de las tierras de las flores, es acosado y acusado por su junta directiva de meterles facturas de compra de comida para perros, que dice, le daba a los peloteros para aumentar su rendimiento. Y aún así, el descarado pretende reelegirse". ¡Mi madre!

HASTA LUEGO

Falleció el ex decano de Educación en la Unachi, el profesor Alexis Villalaz. Hasta luego al buen amigo, gran persona y gran docente.

DESPEDIDA

Las exequias de la señora Berta Valencia Mosquera, madre de crianza del periodista Julio Bermúdez Valdés, serán mañana, en la iglesia Virgen de Lourdes, en Sabanitas, Colón a las 8 de la mañana. ¡Paz a su alma!

PIQUI, PIQUI

Al que le tienen su pa'tras es al profe Miguel Antonio, que dijo en twiter que Lourdes Castillo es una de las promotoras del relleno de Amador. Ahora Lourdes le pide al profe que le demuestre que eso es así. ¡Cara...mbola!

CONGOLANDIA

Según The Economist, los Emiratos Árabes Unidos, que incluye a Dubai, no ha declarado su oposición a la guerra en Ucrania. Por ende, billones de dólares rusos huyen de Europa a esos países árabes y GAFI no dice nada. Verdad que allá hay petróleo y bemoles. ¡Congolandia!

OPERACION BUKELE

Los expertos calculan que si se hace acá una limpieza al estilo Bukele hay que hacer cárceles con capacidad para 30 mil delincuentes y deberán aumentar las penas a 40 años. Hay que sacar de circulación toda esa carroña. ¡Mejeto!

RESPALDO

Comenta alguien: “El Idaan trabaja para aumentar el suministro de agua, según anunciaron recientemente. Si se continua trabajando con seriedad, esa institución debe recibir todo el respaldo del gobierno y la comunidad”.

AGROTIENDAS

Dice que hasta el 30 de abril, en cinco agro tiendas- del MA, se han despachado 289 mil 273 bolsas de arroz de 5 libras, equivalente a 15 mil quintales. En Chitré se instaló la sexta tienda, en el mercado público. ¡Ajoooo!

PENDENCIERA

En la policlínica de Juan Díaz, ya no saben que hacer para poner en cintura a Elba, quien dicen, es la pitbull de la sub y que le tiene sin cuidado que en Clayton no la quieran.