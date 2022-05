La llorona del 10 de mayo de 2022

FIJOS

Desde el PRD se dice que hay cuatro de los nueve cargos en el CEN que ya se puede decir que saldrán elegidos: Benicio Robinson para presidente; Crispiano Adames, primer vicepresidente; Rogelio Paredes, segundo vicepresidente y Nando Meneses en la tercera subsecretaría.

LA POLLA DEL CEN

Además de los cuatro cargos, dicen que la polla completa es la siguiente: secretario general, Rubén De León; primer subsecretario, Mario Barletta; segundo subseceratrio, Carlos Pérez Herrera, cuarto subseceretario, Eliécer Montenegro, y quinto subsecretario, Julio Mendoza. Estos últimos no son del todo fijos. ¡Ajooooo!

DE VUELTA

Por Filipinas, Many Paquiao perdió las elecciones a la Presidencia de la República. Ganó Ferdinand Marcos Jr, el hijo del dictador del mismo nombre y de Imelda. Han pasado 36 años desde que la familia Marcos era la todopoderosa de la nación asiática.

CONGOLANDIA

'The Economist' estima que más de $120 mil millones se lavan en el Reino Unido al año. Muchos de esos fondos son rusos. Gafi debe estar sacándose los mocos o manejando dormido, porque a Panamá nos tiene de congos.

SE FORMÓ

Los empleados de la AMP salieron a protestar porque la gestión de pago de sus bonos de productividad está detenido por las evaluaciones de personal en la oficina de Recursos Humanos. Ayer protestaron en la entrada de la institución en Diablo, y hoy van por la misma onda.

SE FORMÓ II

El monto total de este pago es de 4.3 melones y, según los empleados, el año pasado la AMP tuvo récord de ingresos, y que no se justifica que Vielka los siga mareando con que el pago del beneficio depende de las benditas evaluaciones.

PARTIÓ EL POETA

Desde Las Tablas se reportó la triste noticia del fallecimiento del poeta, diplomático y nacionalista José Franco. Su poema "Panamá defendida" escrito en 1954, resume la lucha panameña, política y social, enmarcada en la recuperación de la soberanía sobre la Zona del Canal. Muere el hombre, pero sus letras seguirán vivas por la eternidad. ¡Paz a su alma!

LOTERÍA CHINA

Me comentó una billetera que la lotería china vende todos los números que quieras y solteros. Chances y billetes. Juegan con la Lotto panameña y pagan religiosamente los premios. No me dijo, pero no me sorprendería que los billeteros también vendan la lote.

ESCUELAS ABIERTAS

Después de tanto esperar por las clases presenciales, algunos docentes y administrativos quieren volver a la virtualidad, dizque por los contagios producidos por la quinta ola de la covid-19. Ya lo dijo Paco: ¡nada de cierres de escuelas, vayan a vacunarse!

BASE BINACIONAL

Dice que Panamá y Colombia van a construir una base antinarcóticos en el Caribe. Que la vaina va con todo. ¡Ajoooo!

BASE BINACIONAL II

“Hablé directamente y lo pactamos con el ministro Diego Molano, una nueva base binacional costera en el Caribe, en La Miel”, dijo Pino. A propósito, dice que la vaina es prioridad. ¡Vea pues!