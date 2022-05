La llorona del 18 de mayo de 2022

LOS MÁS OPACOS

La prestigiosa organización Tax Justice Network acaba de publicar su lista de los países más opacos en temas fiscales del mundo. Cinco de los diez primeros puestos son miembros del G7. Lidera la lista Estados Unidos. ¡Y no están en listas negras!

LOS MÁS OPACOS II

De esa misma lista se desprende que tres de los diez son de la UE, y siete de los diez primeros puestos, miembros de la OCDE. Panamá aparece en el número 18.

DE CONGOS

Dice alguien que la razón por la cual Panamá aparece en las listas ante semejantes afirmaciones de Tax Justice Network es que somos conguitos y no aportamos fondos para pagarle el salario a los jinetes de escritorio de la UE, OCDE y Gafi.

NOS VISITAN

La que nos visita el viernes es Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. Viene a una reunión con Yazmín de Cortizo, la primera dama de Panamá.

REVOLTURA Y PICADILLO

Desde las tierras de las naranjitas me cuentan que no le ven la gracia a DAY quien, como no pudo estar en la nómina de Lombana, armó la suya con todos los que perdieron en las primarias. Me dicen que ese no es el camino, es otro, ¡Pillao!

REELECTO

Dice que el Chino Sucari, diputado del Parlacen, salió como cuarto más votado en las internas del PRD. De 67 candidatos, el Chino Succari el cuarto más votado del Tribunal de Disciplina y fue reelecto en el cargo. ¡Ta más contento que niño con juguete nuevo!

OTRO VIRUS

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha confirmado que seis personas en Londres y una en el noreste de Inglaterra han sido diagnosticadas con viruela del simio.

OTRO VIRUS II

Dice que la enfermedad que causa es potencialmente mortal. Simultáneamente, este virus está resurgiendo en África, donde han sido diagnosticados más casos confirmados de viruela simia desde el año 2016 que en los 40 años anteriores.

PICADA

Y a Julia Elena Alvear, jefa de comunicación de la Policía, la picó el bicho. A la colega, pronta mejoría y a cuidarse mucho.

SUBE QUE SUBE

La vaina está peluda. La canasta básica familiar entre enero de 2021 y enero 2022 aumentó en 4,3%, lo que significa un incremento de 11.47 dólares.

CHILENOS SE ENLOQUECEN

Comenta alguien que esa vaina de cambiar el nombre de mujer por “persona menstruante”, con “esta demencia a los hombres les dirán personas prostáticas eyaculantes y no eyaculantes, y seguramente a las niñas y a las menopáusicas les dirán personas ováricas pre o postmenstruantes”. ¡Locura de locos!

CON SU BRIBÓN

El rey Juan Carlos I regresará a España en los próximos días y acudirá a Sanxenxo (Pontevedra) este fin de semana para asistir a una regata de vela en la que participa el barco que capitanea, el Bribón. ¡Ajoooo!

SE SALVARON

Unos 12 mil vendedores de chances y billetes de la Lotería Nacional recibirán en los próximos días la bonificación que se otorga cada año a esa fuerza de colaboradores independientes, que por siempre han sido aliados de la entidad. La comisión de Presupuesto de la Asamblea aprobó la pasada semana un traslado de partida por 2,3 melones. ¡Vea pues!