La llorona del 28 de mayo de 2022

DELITOS SEXUALES

Dicen las cifras de las autoridades que 2020 cerró con 5.469 delitos sexuales, pero en 2021 los casos aumentaron un 30% con 7.116 casos.

CIFRAS ASTRONÓMICAS

Me mandan esto: “Si los 48 mil docentes anualmente cobran $1.300 millones, quiere decir que en dos años de pandemia, que estaban en casa, recibieron $2.600 millones en salarios. Lo lamentable es que con los constantes paros de clases, esa inversión del Estado está en tela de duda por los resultados ya conocidos”.

¿CUMBRE DE QUÉ?

A la Cumbre de las Américas en USA, Díaz Canel no va ni aunque inviten a Cuba. Guatemala está invitada, pero Gianmattei no va. Venezuela y Nicaragua están negreadas. Guaidó no representa a ningún país, pero parece que el anfitrión lo invitó. Bolsonaro dijo que no iba, pero ahora va. López Obrador no va, si no invitan a Cuba. Panamá va, no importa a quiénes no inviten. ¡Un tamal!

INSCRITOS

A la fecha hay 1.632.423 panameños inscritos en partidos políticos. El PRD cuenta con 691.878 afiliados; CD, 292.138; Panameñista, 254.793; RM, 165.327; Molirena, 99.465; Alianza, 26.340; PAIS, 25.641; y el Partido Popular mantiene 18.299 registrados.

EN FORMACIÓN

De los partidos en formación, el Movimiento Otro Camino (MOCA) cuenta con 46.615 inscritos, Frente Amplio por la Democracia (FAD) registra 10.404, el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) suma 675 miembros y RELEVO mantiene 848.

LONDONGRADO DE NUEVO

Resulta que el hijo de un billonario ruso sancionado amasó una fortuna en bienes raíces en... ¡qué otra ciudad que Londres! Un chiquillo de 34 años llamado Said Gutseriev es dueño de 160 millones de libras esterlinas en propiedades en Londres. ¡Pero es Panamá el villano!

TOME NOTA

Según 'The New York Times', la plata que Francia cobró a los haitianos, como compensación por liberarse de la esclavitud, se usó para financiar la torre Eiffel. Para que cuando se tome su próxima foto, recuerde a la nación de la libertad, igualdad y fraternidad.

MISIÓN PUERTO ARMUELLES

Me informa el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton que los miembros de la junta directiva del Cajetón están felices, porque se van de misión a Puerto Armuelles, dizque a inaugurar un hospital y encontrarse con Nito. Manolón y el Driver 911 llevarán sus taburetes. ¡Mejeto!

MISIÓN PUERTO ARMUELLES II

La delegación va por 25 personas hasta ahora, entre miembros de junta directiva y personal de apoyo, que se van a pasear desde el lunes 30 de mayo hasta el viernes 3 de junio. Por supuesto los viáticos, dietas, gastos de transporte, alojamiento, comidas y bebidas, serán pagados con el dinero de todos los asegurados que no consiguen citas, que no les dan fecha para sus operaciones... ¡Lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta!

NO ABUSEN

Así le dicen los consumidores del Mercado de Mariscos a los vendedores. Los que asisten a ese centro no han mejorado su situación económica, al contrario, hacen el esfuerzo para variar su menú, pero con esos precios se la ponen dura. Si están pidiendo mayor clientela, con esos precios ahuyentan a los consumidores.