La llorona del 15 de julio de 2022

EL LLAMADO

El Toro y La Doña manifiestan su preocupación por los acontecimientos de los últimos días. Llaman a una concertación, para encontrar la paz y la autosuperación. ¡Ajoooo!

COMENTARIOS

Y mientras El Toro y La Doña se manifiestan por buscar soluciones al conflicto social actual, los otros dos expresidentes, El Loco y Cachaza, están con tembladera por la audiencia del lunes por el caso del maná brasileño. ¿Será que también se reunieron? ¡Cara...mbola!

PREOCUPANTE

Es preocupante que sólo 36 de cada 100 vacantes sean llenadas en el mercado laboral panameño. También preocupa que los niveles de preparación, experiencia y proactividad de esta mano de obra sea la causa del problema. Algo serio está pasando en la educación de nuestro país.

¿SERÁ...?

Según el vice de la Asamblea, en ese órgano del Estado ya se había adoptado una política de racionamiento del gasto. Aseguró que nadie está viajando al exterior o al interior, y que la planilla actual será drásticamente recortada. ¡Ajoooo!

COMBUSTIBLE

Mucha gente pudo inscribirse en el plan del combustible solidario. Otros no pudieron. Un amigo tecnológico dice que si el auto no tiene el revisado al día, no puede recibir el beneficio. Los talleres automotrices amanecieron llenos de gente buscando el documento, para pagar la gasolina a $3,95.

EXCLUYENTE

Ayer, un diputado independiente se refería a sus colegas como “ellos”, tomando distancia de lo que sucede en el entorno legislativo. El hombre, que tiene aspiraciones de suceder al “tanquesito de gas” trata de no salpicarse de cualquier relación con el resto de los diputados, incluyendo los de su bancada.

ASÍ NO ES

La guerra de descalificaciones no cesa. Ahora que monseñor Ulloa aceptó mediar para tratar de superar la crisis social en el país, ya salieron a señalar que el sacerdote tiene un pasado de militancia política. Si la idea es que haya paz, la descalificación es lo primero que debe quedarse fuera de toda discusión.

REFLEXIÓN

Una amiga me envió esto: “cuando un movimiento social toma la acción de testarudez en situación de conflicto, se pierde lo genuino que pueda ser su reclamo. No conversar no es muestra de fuerza, sino de inmadurez”.

COMISIONES

Los diputados no se complicaron e hicieron “consenso” en la formación de las comisiones legislativas. Hubo, sin embargo, ciertos movimientos “estratégicos”. Por ejemplo, el PRD mandó a Leandro a la comisión de Gobierno, para ver si aceleran lo de la ley de extinción de dominio.

COMISIONES II

Otra movida fue la del independiente Edison Broce, que después del pleque pleque con “Huevito”, cambió con Juan Diego el puesto en la comisión de Presupuesto, para ocupar la de la comisión de Gobierno, mientras que el exPRD Jackson de Colón vuelve a Presupuesto convertido en CD, por la chica Génesis.

EN LÍOS

Me comentó uno del partido de Omar en Veraguas que está en problema Manuelito el Gobernador. Al parecer anda escondido, no tiene iniciativa y no le ha hecho frente a la huelga. Peor aún, casi deja que linchen a los del gobierno en la mesa de diálogo y ni se enteró. ¡Santo!