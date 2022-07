La llorona del 21 de julio de 2022

COMENTARIOS

Dice que alguien le recomendó al GobierNito que mientras los grupos de Anadepo no se sienten a dialogar y garanticen la apertura de calles, que no vuelvan a cobrar.

COMENTARIOS II

Que la idea es que Anadepo sea consciente de cómo se sienten los colaboradores del sector privado que han quedado sin chamba por los cierres de vía. ¡Libre tránsito ya!

LA CARTA A BLINKEN

En estos días, el Congreso estadounidense envió una nota muy fuerte al secretario de Estado Blinken sobre la facilidad con que los oligarcas rusos compran sus residencias (golden visas) para evitar las sanciones. Y nombra directamente al Reino Unido, Bulgaria y Chipre. ¡Al fin una lista donde no aparece Panamá!

DESPERTANDO

D. Alemayehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal, expresó: “10 años de proceso de reforma liderado por la OCDE no nos han hecho avanzar ni un milímetro hacia soluciones. Solo un proceso intergubernamental abierto y transparente en la ONU puede llevarnos a un resultado que funcione para países de renta baja y media”. La OCDE no tiene fundamento legal para imponer sus ideas al resto del mundo. Así de sencillo.

TIKI, TAKE

Me mandan esto: La directora del Inmfre, varelista, pretende reelegirse olvidando su nefasta administración en estos últimos cinco años. Si no eres médico, no tienes derecho a opinar. Pensar que tenemos que volver a aguantarnos la comisionada de recursos humanos, también varelista, que fue despedida en el Minsa y recogida en el Inmfre para fregarle la vida laboral a todos los funcionarios.

TIKI, TAKE II

De un lector: “Paquito tiene su investigador privado en el Minsa, encargado de manejar todo lo oculto, que se mantiene con los impuestos de todos los panameños. Resulta que un Waldo está nombrado en el Minsa con 2.500 tucos en el despacho superior y, además, cobra 5.000 de jubilación como excomisionado de la Policía Nacional. ¡Paco, no juegues con el dinero del pueblo!”.

LA QUIEREN PLANCHAR

Me cuentan desde la Asamblea que El Gato quiere planchar a Zulay. Todas las comisiones ya tomaron posesión, menos la de La Familia que precisamente preside Zulay.

NADIE PASA

En el aeropuerto de Tocumen, la Migra ha impedido la entrada de 12.850 ciudadanos provenientes de Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, República Dominicana, Jamaica y Cuba, por portar visa o pasaporte falso. Se quedaron con las ganas de sancocho.

HICIERON SU ABRIL

Que muchas personas han hecho su abril durante el cierre de la Panamericana en Pacora, cobran hasta cinco panchos para cargar mercancía o cargar personas en carretilla. La solidaridad del bolsillo.

¿SE JODIERON LAS PATRONALES?

En las redes sociales algunos se preguntaban si las patronales de Santiago y Chepo, que empiezan este fin de semana, se cancelarían por las revueltas. Sin fiesta por el virus y, ahora, por las manifestaciones. No faltará alguien que reclame guaro y campana.

DE COMPRAS POR LA MADRE PATRIA

Al que pillaron realizando compras en una exclusiva tienda en España fue a Tanque de gas; con esto de las redes sociales ya nadie se puede ocultar.

SEGUNDA OPINIÓN

Después que se descubriera su periplo por la Madre Patria, la Alcaldía aclaró que el jefe de la comuna se fue al viejo continente por una cita médica para una segunda opinión que determine si es necesaria una segunda operación bariátrica. ¡Joooo!

LA REUNIÓN

La ministra Tewaney sostuvo una reunión con los caciques de las comarcas y comunidades de tierras colectivas del área este del país, y acordaron formar una comisión de alto nivel para atender sus reclamos. Los indígenas también se habían sumado a las protestas, pero por los problemas que les atañen.