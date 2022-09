La llorona del 18 de septiembre de 2022

INFORME

Esta semana que entra va a estar movida. Por un lado está el culebrón del maná brasileño y, por el otro, el informe de la OIT sobre la CSS que a más de uno le dará un infarto. ¡Ataja!

CULEBRÓN

Esto twiteó Toto Álvarez: “Si el dinero de las coimas de Odebrecht no pasa por los bancos, nada hubiera ocurrido. Pero, en el juicio, ¿dónde están sentados los bancos y los banqueros?

DIÁLOGO

Y parece que las organizaciones que estaban dialogando en Penonomé finalmente aceptaron que entre al diálogo los empresarios y otros grupos organizados del país. Esa vaina de tomar decisiones sin tomar en cuenta a los afectados, como que no caminaba.

MEJORES EVALUADAS

La revista Summa sacó su lista de las cien empresas con mejor reputación corporativa en Panamá. La primera es el Canal de Panamá y entre las diez primeras, tres son estatales.

MEJORES EVALUADAS II

Las tres empresas estatales mejor evaluadas, además de la ACP que aparece en primer lugar, está el Metro de Panamá y el Banco Nacional de Panamá.

TRAPITOS SUCIOS

El artículo de Laura Delle Femmine en 'El País' de España, con fecha 16 de septiembre, establece que se estima que 100 mil millones de euros producto de la evasión fiscal se esconden en Irlanda, otro miembro de la UE y la OCDE. Irlanda es el principal receptor de las tramas fiscales de las multinacionales. Pero no está en la lista. ¡Ay santo, Cleto!

TRAPITOS SUCIOS II

Siguiendo el ejemplo de Deutsche Bank, reconocido por sus escándalos de lavado de dinero, ahora resulta que Wirecard (el llamado Enron alemán) también lavaba dinero para empresas inglesas. Y Alemania legisla en contra de Panamá. ¡Hay que ser caradura!

CURIOSIDAD

Resulta curioso, por decir lo menos, que ICIJ que es liderada por periodistas alemanes no haya creado la histeria colectiva que hizo con Panamá y Pandora Papers con Wirecard, ya que el informante divulgó 70 Gygabites de información criminal de la alemana Wirecard. ¡Ataja!

TEMA DE ANÁLISIS

El periodista Mauro Brizzio, entrevistado por Jorge Gestoso espetó: “La táctica de los medios en la Argentina es la misma que en todo el mundo, ellos te atacan como partido político y se defienden con la libertad de prensa. Pero no porque les interesa la libertad de prensa, sino porque quieren seguir facturando a través de las mentiras”. ¡Si hay similitudes aquí, me disculpan!

ATAQUES

En los últimos días, los independientes de Juan Diego han recibido cualquier cantidad de ataques de gente que antes les alababa. Según un reputado analista político, “esa lucha de egos entre grupos que dicen defender los valores y la democracia, son los que le facilitan la entrada a los corruptos a la vida política”.

NO ENTENDÍ

Para el torneo nacional de béisbol juvenil de 2023, no se permitirán equipos con peloteros de 15 años o menos, pero sí podrán tener 4 de 19 y 20 años. Lo que no entiendo es que si se trata de un torneo juvenil, ¿por qué no se permite a los adolescentes participar, y sí le dan play a los mayores de edad?. Incongruencias de la pelota criolla.