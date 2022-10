La llorona del 4 de octubre de 2022

LO DIJO PACHI

Hace unos días, el veterano exministro de Salud dijo que había que ponerle atención a lo que se prometió en julio, para detener una grave crisis social. Bueno, ayer los educadores volvieron a cerrar la vía Interamericana en Veraguas, y en Horconcitos, los indígenas también cerraron las vías. Y todo, por culpa del MOP.

REFLEXIONES

Francisco Bustamante dice: “Cada día que una escuela pública cierra, es un día de educación de ventaja a los alumnos de escuela privada. Se parecen más aliados de los que dominan el país y no de los hijos de los trabajadores. Enemigos de su propia clase”.

TRANQUES Y ESTAFADORES

El Rod Carew puede estar bonito, pero la gente dejará de ir si no amplían los estacionamientos y mejoran el acceso. Los tranques de tres horas para entrar y los estafadores cobrando hasta $7 para “dejarte” estacionar a orilla de la calle, no tiene nombre.

COMENTARIO SUELTO

Este 4 de octubre la UE revela su lista de paraísos fiscales y ojalá que nos sorprendan incluyendo a los paraísos fiscales más grandes del mundo: EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Holanda y Luxemburgo.

LOS SANTITOS

El informe de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (Icrict) estima la fuga de impuestos en España de la siguiente forma: 1.700 millones (Holanda), 1.583 millones (Luxemburgo), 1.034 (Irlanda), 501 millones (Suiza) y 501 millones en el conjunto de offshoring comunitario. ¡Ajoooo!

MANCHADITO

Hay un dirigente muy conspicuo en el béisbol nacional, quien ha visitado todas las provincias deportivas afiliadas a Fedebeis y que desea ser el sucesor del Gato Beny, pero cuentan que este dirigente es un maltratador de féminas, y si lo dudas, preguntar a sus exconsortes.

DEL SEMILLERO

El clasificatorio para el Clásico de Béisbol Mundial, que tiene como sede el Rod Carew, lleva un equipo compuesto por peloteros que iniciaron su desarrollo profesional en el Béisbol Invernal Probeis, demostrando una vez más que es el béisbol a impulsar en Panamá, no hay otra vía.

HAY ESTAFAS Y LA DEL LOCO

Nos dice Robinson, pero no el de Bocas, sino el héroe del 9 de enero, que la bomba no es sobre El Loco Mayor, se trata del loco universitario que ya se le coló a Flores y ahora busca meterle un gol a Lupita, pero con la hija del camarada Gorday no se juega.

HAY ESTAFAS Y LA DEL LOCO II

Que los chantajes en la universidad no le funcionan en Meduca, mejor que siga con sus dos casas en las áreas revertidas y su salario de 10 mil que le pagan los discípulos de Méndez Pereira donde sí le funciona eso de ser mercenario de la lengua.

PARA PENSARLO

Me enviaron esto: “lo que pasó con dos hombres detenidos por actos libidinosos en plena cinta costera demuestra que quienes pregonan por tolerancia y respeto de sus derechos, sencillamente no respetan ni toleran al resto de las demás personas”.

SEGUNDA VUELTA

Lula y Bolsonaro irán el 30 de octubre a una segunda vuelta para definir al nuevo presidente de Brasil. El convulsionado escenario político tiene al país sudamericano sumergido en una situación de la que necesitará más que buenas intenciones para recuperarse. ¡Panamá, mírate en ese espejo!

ZAMBO YEYÉ

Dice la gente de la Caja de Ahorros que contribuyendo al crecimiento económico del país, inauguró su nueva sucursal en Costa del Este, con el fin de brindar facilidades a sus clientes y beneficiar a más de cinco mil residentes de esta zona.