La llorona del 10 de noviembre de 2022

QUÉ SE BAJEN DEL BUS

Colombia, Costa Rica y Panamá han hecho causa común sobre la migración irregular por sus países. Ayer, en reunión virtual, exigieron a organizaciones como la OIM que se bajen del bus con ayuda para poder salir adelante con la situación.

LO DIJO NITO

El presidente les pidió a todos los funcionarios con aspiraciones políticas, que a más tardar el 15 de noviembre digan si van o no van a la danza, y si es así, quiere las renuncias antes del 15 de enero de 2023.

CAMBIAN MEDIDA

El Tribunal Superior de Apelaciones de Chiriquí modificó la medida de detención preventiva, por la de notificación periódica y prohibición de salida del país a Manuel Murillo, el mismo de las protestas de julio pasado en esa provincia.

YA TIENEN FECHA

Reunidos en La Chorrera, el Directorio Nacional del Panameñismo ha decidido unánimente que las elecciones primarias se realicen el domingo 16 de julio de 2023, para escoger su oferta electoral hacia el año 2024.

EL KARMA EXISTE

En Egipto se realiza la Conferencia COP27 sobre el cambio climático auspiciada por Naciones Unidas. Otro foro en el que está presente la hipocresía de los países ricos de la OCDE. Estos países pretenden que las naciones en vías de desarrollo sacrifiquemos nuestro crecimiento económico y progreso, porque los países ricos acabaron con sus recursos naturales en siglos pasados, y el cambio climático, que su depravación produjo, ahora los asusta. Y encima que lo hagamos gratis.

EL KARMA EXISTE II

Comenta un abogado que lo que debemos hacer las naciones en vías de desarrollo es exigir una compensación onerosa a los países ricos, por usar nuestros recursos naturales para que sus nietos puedan jugar en la nieve en 20 años. Y crear nuestras propias listas de colores...

PONER ATENCIÓN

Un discapacitado manda a decir a la administración de la Biblioteca Nacional, que tiene que mejorar el área de aparcar, ya que como está, los discapacitados están obligados a caminar.

DESCENTRALIZACIÓN

Me comenta un repre de Santa Fe en el norte de Veraguas que hay muchos problemas con el ingeniero del Consejo que revisa los proyectos de descentralización municipal. Me cuentan que sin su revisión no pueden cobrar los contratistas y hay empresas que llevan meses esperando. ¿Será que quiere algo extra? Atención, Contraloría.

ZONA FRANCA

En el área de Pesé se creó una zona franca para promover el desarrollo empresarial y agrícola de la región. Ahora dice que los dueños de lo que se llamó Campos de Pesé van a traer alcohol listo de Brasil para convertirlo en etanol. Esto sin sembrar caña en la región. ¿Dónde se fomenta el agro? ¡Gol a Mendoza!

DUDOSOS RESULTADOS

Me mandan esto: Los resultados de la prueba ATAL que aplicó el Meduca a principios de año sobre lectura, son dudosos. Al parecer la prueba estuvo a disposición de algunos educadores días antes. Según los detalles, las mejores escuelas del país salieron mal evaluadas. Mientras que otras salieron mejor libradas. Los que cumplieron las indicaciones de discreción y evaluación objetiva fueron mal evaluados. ¡Santo!

COMENTARIOS

Avidel Villarreal es un estratega político panameño y sobre las elecciones gringas escribió: “Ayer (martes) se realizaron las elecciones intermedias en EUA, en las que se eligieron a congresistas, senadores y gobernadores, y aunque los conteos aún no terminan, todo apunta a una victoria republicana”.

COMENTARIOS II

Y agrega: “Habrá que ver los resultados finales, pero si algo queda claro es que si el presidente Joe Biden busca mantener vivas las aspiraciones demócratas a la Presidencia de 2024, tendrá que implementar un cambio en su estrategia, que escuche, comprenda y genere un vínculo con el electorado estadounidense”.