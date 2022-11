La llorona del 19 de noviembre de 2022

AMNISTÍA DE ARMAS

Me cuentan que hay una propuesta para una amnistía de armas. Se trata de una fórmula para legalizar casi 30 mil armas, y que de no hacerlo estarían a merced del mercado negro y, por supuesto, de los gatilleros. ¡Ajooo!

JUEGAZO

Ayer Panamá tuvo su último partido del denominado “mundialito” y lo jugó ante la mundialista Camerún. El partido fue muy movido y terminó con saldo de uno a uno.

PA LOS TIGRES

Un estudio del Pnud concluye que Panamá tiene un índice de desarrollo humano “alto“, entre los mayores de América Latina y el Caribe, pero aún tiene una “tarea pendiente” en mejorar la agravada desigualdad.

PA LOS TIGRES II

Según el estudio, Panamá está en el puesto 61 de 191 y es el quinto lugar en América, después de Chile, Argentina, Costa Rica y Uruguay.

NUMERITOS

El último informe del TE indica que hay 1.674.693 ciudadanos que forman parte de los partidos políticos legalmente constituidos y en formación. Que el PRD tiene 725.344 miembros; CD, 299.230; el Panameñista, 243.340; RM, 198.307; Molirena, 87.482; Otro Camino, 38.744; Alianza, 25.253; PAIS, 24.130; y el PP cuenta con 18.117 inscritos.

NUMERITOS II

El informe detalla que de los colectivos políticos en formación, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) mantiene 13.405 adherentes, la agrupación RELEVO posee 753 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 588 miembros.

HIPOCRESÍA

El diario Times of Malta reportó el 13 de noviembre de 2022 que Alexandra Mamo, jefa de la Unidad de Crímenes Financieros del Gobierno maltés, renunció después que surgiera información de que en la quiebra por lavado de dinero de Pilatus Bank no se imputó a ningún ejecutivo. Malta es miembro de la UE y de la OCDE, y es un conocido paraíso fiscal. No está en las listas de la UE ni de Gafi. ¿Y a Panamá le exigen resultados?

CONDECORADO

La gente de Apede le otorgó la “Medalla Vicente Pascual Barquero” al doctor Stanley Muschett, como reconocimiento al liderazgo ético y la responsabilidad social empresarial. ¡Aplausos!

BILLETÓN

Según las cuentas del Meduca, hay 59,1 melones para repartir del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (Fece) entre 3.277 centros escolares. ¡Ajoooo!

CEBOLLA

Dice que las lluvias que han azotado el país, han afectado el cultivo de cebolla y por eso la cadena agroalimentaria aprobó importar 60 mil quintales para los meses de octubre y noviembre.

BICHO

Dice el ministro de Salud que hace cuatro semanas la positividad del bichito endemoniao estaba en 3%, pero la vaina ha subido y hoy está en 11,5%. Que vienen 70 mil nuevas dosis de la vacuna para reforzar la chuzadera.