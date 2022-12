La llorona del 7 de diciembre de 2022

BOQUETEANDO

En el paseo por Boquete que organizaron los del canal estatal, los colaboradores se preguntan ¿cuánto costaron la habitaciones doble, porque a ellos los obligaron a entregar los $336 de hospedaje por yappy?

¿Y LOS AJUSTES?

Alguien del sindicato me comenta que mientras hay ajustes programados por ley para el Idaan, no encuentran plata para cumplirlos, pero sí consiguen para hacer aumentos de algunos sin amparo de la ley. ¿Cómo se come eso?

CIERRE CON MÚSICA

Este fin de año, la capital vibrará con cuatro conciertos que arrancan desde hoy: Fonseca en Figali, Rubén Blades en el Sheraton y Olga Tañón y Oscar De León en Atlapa. Cierran Juan Bau y Jeannette en el hotel El Panamá.

EN LA CUERDA FLOJA

Hoy nuevamente se le ponen las cosas feas al Pedrito Castillo peruano, cuando el Congreso vote si lo sacan o no. Me dicen que las FFAA advirtieron que impondrán el orden público, respetando la Constitución. Dice que todas las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Peruana están apoyando al presidente del congreso, Gral. R. Wiliam Zapata. ¡Ajooo!

VIENE MI CHULETÓN

Durante la inauguración del Molino Miró en el área de Coquito, en Chiriquí, el director del IMA, Carlos Rognoni, dijo que todo está preparado para la Navidad solidaria, para la distribución de los jamones picnic, Boston Butt, tercio de pierna, chuletón y pavipollo, entre otros.

ENGORROSO

Ensillar un gallinazo es más fácil que celebrar una compraventa en Panamá. Los trámites en Anati y la aprobación de planos, sumados al pago engorroso de los impuestos más los trámites en notaría y el Registro se han convertido en una tortura china. ¡Que desastre!

LA FORMULITA

Me mandan esto: “Un extranjero, una firma de abogados con nombres de dictadores y varios funcionarios ponen una empresa con un testaferro y meten una medida de exclusividad. ¿Quiénes son los que venden la nación?”. ¡Santa Bárbara bendita!

CENSO

El censo será el 4 de marzo de 2023. Dice el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Samuel Moreno, que esto nos permitirá saber con claridad cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos y cuáles son nuestras necesidades.

CONSTRUCTORES

La gente de la Capac tiene elecciones el 14 de diciembre, para elegir a la nueva junta directiva. La elección será en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.

EL CONEJO

Este noviembre nos visitó El Conejo Malo, pero en enero nos visitará El Conejo, que es el año nuevo chino. Desde ya, la embajada y el Consejo Nacional de la Etnia China en Panamá anunciaron las actividades correspondientes al Festival de la Primavera.

PAGÓ HASTA OCTUBRE

El Seguro Social informó que el Municipio de San Miguelito hizo un arreglo de pago, y que los funcionarios podrán recibir su ficha para poder atenderse. Menos mal que el Mello se bajó de la camioneta, porque el incremento de la covid-19 es grande en este distrito.

DEL MUNDIAL

A Luis Enrique, el técnico de España, le pasó lo que a muchos estrategas en el mundo les ha sucedido: no miden sus palabras y pecan de arrogantes. La derrota ante Marruecos en octavos de final dice una cosa más: “el karma sí existe”, hasta en el fútbol.