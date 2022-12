La llorona del 12 de diciembre de 2022

ESCENA DOS...

Por los lados del disco compacto, Rómulo le mandó a decir a los diputados rebeldes que tienen hasta el día de Navidad para irse a otro partido, sin ser sujetos a revocatoria de mandato. ¡Ajoooo!

PA' FUERA

El presidente tico se echó a varios directivos de la Caja de Seguro Social, quienes se habían enquistado en esa institución y hacían y deshacían. No se extrañen que Nito se eche a varios que tienen años haciendo lo mismo en nuestro Cajetón. ¡Santa cachimba!...

SUBASTA HISTÓRICA

Un par de jeans Levi's de la década de 1880 se vendieron en una subasta en un pequeño pueblo de Nuevo México por más de 87 mil dólares. Fueron encontrados en una mina en USA pero hay quienes dicen que pasaron por Panamá.

CAUCÁSICOS CORRUPTOS

Me mandaron esto: “De pelos y ojos rubios vienen de países, que se dicen superiores, no son todos, pero esos son los que hay, según el vigilante marítimo. Los europeos que nos tienen en sus listas negras, no sé miden para torcer leyes y crear monopolios locales”.

CAUCÁSICOS CORRUPTOS II

Y agrega: “Nos ven como banana republic, cuando criollos testaferros y firmas de letrados con apellidos cubanos y otras hierbas, los ayudan a conguearnos el mercado y la patria sufre, si la ley no se impone. La guerra viene”. ¡Mejeto!

DÍA DE LA LEALTAD

Dice que la Unidad Especial de Seguridad Anti Terror (UESAT), va a celebrar el 16 de diciembre el Día de la Lealtad. El encuentro será en el restaurante Lotus Kitchen de Brisas del Golf, a las 7:30 de la noche. Que asistirá la hermana de mi General Omar Torrijos, Berta Torrijos.

ESCANDALITO

La vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, ha sido detenida e imputada junto a otras tres personas por cargos de pertenencia a organización criminal, corrupción y blanqueo de capitales en el marco de la investigación sobre presuntos sobornos de Qatar. ¡Santo!

ESCANDALITO II

Las otras tres personas son el compañero de Kaili y asesor en el Parlamento Europeo, Francesco Giorgi, el exeurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri y el lobista bruselense detenido el viernes de quien no ha trascendido la identidad.

DRONES

Dice que los ladrones ahora usan drones para vigilar sus áreas de operación y esquivar a la Policía. Que si están al tanto de alta tecnología; no se sorprendan si también usan inteligencia artificial. ¡Santo!.

DÍA DE DUELO

Y hay muchos empresarios cuestionando que el 20 de diciembre será de duelo nacional. La vaina es que antes era de reflexión, pero la Asamblea aprobó la Ley 157 que establece que de ahora en adelante será duelo nacional.

DIVIDENDOS

AES le entregó al GobierNito la suma de 13 melones, en concepto de dividendos, por el 49 por ciento que posee el Estado en varias represas hidroeléctricas. Dice que de esta cantidad 9 melones son por dividendos y 4 por reducción de capital..