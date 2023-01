La llorona del 25 de enero de 2023

SUGERENCIA

Comenta un abogado que la ley de extinción de dominio no va pa' ninguna parte si insisten en meter todo en un churuco. Que si la dejan solo para droga, armas y trata de blancas, la vaina puede prosperar.

DONDE SE TUERCE LA COSA

Comenta el mismo abogado que el proyecto de ley de extinción de dominio abarca muchas cosas, además de droga, armas y trata de blancas, también está blanqueo, peculado y corrupción, y por eso no camina. ¡Santa cachimba!

EL ÁBACO

Dicen los que saben que en este momento hay un montón de políticos con ábaco, sacando cálculos y haciendo diferentes variables por lo que va a ocurrir en las elecciones de 2024. ¡Ay padre!

FIRMAS

Comenta alguien que Zulay va como esos caballos en el hipódromo, porque le lleva no una cabeza, sino un cuerpo entero a su más cercano contendor. Zulay tiene 78.418 firmas y Melitón Arrocha 69.151. Le siguen más, pero más atrás, Paquito Carreira, con 49.059 firmas y Eduardo Quirós 47.650 firmas.

FIRMAS II

Katleen Levy es quinta con 36.585 firmas, la profesora Maribel Gordón sigue de cerca con 36.253 y Dimitri Flores tiene 10.753. Los demás no llegan a 10 mil firmas.

PACHANGÓN

La tuna de calle abajo de Las Tablas, y su majestad Jennifer Massiel González González tendrán un pachangón con el estreno de tonadas 2023. Será el sábado 4 de febrero en el salón Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá By Faranda. Desde las 7:00 p.m. ¡Ajoooo!

A LO CALLADITO

Reporta la organización OCCRP, el 13 de enero de 2023, que Mohammed Abdus Sobhan Miah trabajó como taxista, pizzero y dependiente de una farmacia mientras vivía en la ciudad de Nueva York, pero unos años después de regresar a Bangladesh para trabajar como ayudante de la primera ministra Sheikh Hasina, con un sueldo de US$1.000.

A LO CALLADITO

Pero rápidamente Mohammed Abdus Sobhan Miah comenzó a adquirir propiedades en secreto en la ciudad de Nueva York por 4 melones de dólares. Cómo es que nadie preguntó por el origen de fondos y nadie lo consideró PEP. ¡En Panamá somos congos!

SE marchÓ

El expresidente de Guatemala Álvaro Colom falleció a los 71 años. Nadie sabe las causas con claridad. Colom fue sancionado por corrupción en 2021 por Estados Unidos.

LA RIPOSTA

Me mandan a decir que la alcaldía de Tanquesito no tiene parada la aprobación de planos ni nada por el estilo, para andar diciendo que se ha paralizado la economía con los permisos de construcción.

REVULÚ

Parece que las conversas entre el GobierNito y la Minera están en un punto de “mírame y no me toques”. Alguien me dice que necesita otro impulso, porque la vaina está trancada.

SE PASARON

Me mandan esto: “Alguien tiene que haberle dicho a los de la Minera que ellos tienen corona. Y se lo han creído. Inaceptable que continúen extrayendo plata, oro y cobre sin ley ni orden”. ¡Cara...mbola!