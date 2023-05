La llorona del 28 de mayo de 2023

ADVERTENCIA

Dice Pipe Camargo que hay cambios geopolíticos que impulsan los gringos y que tiene que ver con Panamá. Que hay que estar atentos.

ANÁLISIS GEOPOLÍTICO

Para Camargo, quien fuera de la inteligencia del MAN, se produce un cambio de la prioridad de la defensa de las fronteras de los Estados Unidos. Que la nueva prioridad es la frontera Panamá/Colombia. Que por eso para los gringos es importante contener la migración del Cono Sur y Panamá es un paso a ser clave en el control migratorio.

ARROZ CON MANGO

Por los lados de Veraguas, dice que allanaron las oficinas de productores de arroz por posible cobro fraudulento de indemnizaciones. Se sospecha que algunas personas, sin ser productores, cobraron elevadas sumas de dinero de las indemnizaciones.

ATENCIÓN

Vecinos de Parque Lefevre denuncian que todos los jueves, un grupo de 60 motorizados aproximadamente se reúnen en la estación de servicio Texaco y comienzan a acelerar y a hacer escándalo. Ruidos ya insoportables. Aficionados de motos.

SOPLA DIOS

También me dicen que una profesora de una facultad de Comunicación Social de una universidad panameña, atormenta a los estudiantes con mensajes evangélicos a través del WhatsApp y correo. Los estudiantes denuncian que la mujer les exige leerles pasajes bíblicos y convertirse en evangélicos, porque de lo contrario los reprueba. ¡Santo padre!

ACUERDO CON PORCINOCULTORES

Unas 400 mil libras de carne de cerdo, tendrá el IMA para sus programas, al firmar el director general Carlos Rognoni, los compromisos con la Asociación de Porcinocultores Unidos de Panamá y la Cooperativa de Servicios Múltiples La Buena Fe Familiar, por un valor aproximado de 600 mil rúcanos.

LES CAYERON

Dice que la Policía en conjuntos con el Ministerio Público incautaron unos 52 paquetes de droga, que estaban trasladándolos en los paneles de refrigeración acompañados de un GPS (Air Tag), en un contenedor procedente de Ecuador y con destino a Bélgica. La incautación se dio en un puerto a la entrada del Canal, del lado Pacífico.

NEW BUSINESS

De Ebrahim Asvat: “Ese juicio New Business me da es risa. Parece más una comedia. Los copartícipes son testigos. El dueño no aparece. El constructor que puso la plata no importa. Y los que actuaron de intermediarios lo hicieron por obediencia debida”.

FUERTE LA SEQUÍA

Dice que por Azuero, ya van más de cien vacas las que han muerto por la grave sequía que azota el país. Que los ganaderos ahora tienen que transportar agua a las fincas, para evitar que sufran más sus animales, pero eso les está costando un ojo de la cara. ¡Mi madre!

Y SIGUE EL CAOS

Y por Nicaragua, Danielito El Travieso sigue causando el caos. Ahora se le ocurrió congelar las cuentas bancarias de la iglesia católica nicaragüense.

INSCRITOS

Dice la gente del TE que hay 1,712,257 panameños inscritos en partidos políticos. El PRD totaliza 728,272 inscritos; CD, 303,434; el Panameñista, 249,059; Realizando Metas, 230,252 y el Molirena refleja 82,885; Otro Camino, 38,408; Alianza, 24,023; PAIS, 22,559 y el Partido Popular, 18,039 miembros.