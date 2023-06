La llorona del 3 de junio de 2023

MILITARIZANDO

Los gringos empiezan a militarizar América. Por Perú, con 70 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, el Congreso aprobó el entrenamiento militar de las Fuerzas Armadas, por parte de tropas de EE.UU.

MILITARIZANDO II

Dicen que inicialmente EE.UU. enviará 25 miembros de las Fuerzas Especiales para comenzar el proceso de entrenamiento, pero que poco a poco este número aumentará a mil miembros. El entrenamiento se centrará en Lima, el Callao, Loreto, San Martín, Santa Lucía, Huánuco, Ucayali, Pasco, Junín, Huancavelica, Cusco, Ayacucho, Iquitos, Pucusana y Apurímac. ¡Cara...mbola!

PADRÓN

Dice el TE que hay 1.711.634 panameños inscritos en los distintos partidos políticos legalmente constituidos y en formación. El PRD sigue con el mayor número con 728.040 inscritos; Cambio Democrático, 303.042; el Panameñista, 248.686; Realizando Metas, 230.157 y el Molirena refleja 82.903.

LOS CHICOS

El Movimiento Otro Camino cuenta con 38.362 miembros; Alianza, 24.199; PAIS, 22.622 y el Partido Popular mantiene 18.180 miembros. Los partidos en formación: Frente Amplio por la Democracia (FAD), 14.249; RELEVO posee 711 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 483.

DE LAGARTOS A OVEJITAS

El 'Ranking Reputacional del Sector Bancario de Panamá' publicado por Punto Cardinal Comunicaciones, reflejó que los panameños buscan una banca más humanizada y con una relación más cercana. En la presentación también manifestaron las fortalezas de este sector en el país. Que cambien de lagartos a ovejitas. ¡Ajoooo!

NEW BUSINESS

Me mandan esto: “En el 'NEW' caso del negocio del momento ...los fiscales afirman e intentan sustentar declaraciones de otros procesos que nada tienen que ver y que fueron rectificadas, arriesgándose a caer en calumnia e injuria de parte de quien no presta el Acha”. ¡Cara...mbola!

PRESENCIA PANAMEÑA

En la Cumbre Mundial de Mediación Empresarial, que se celebró en Valladolid, España, hubo presencia panameña. Allí el compatriota Rafael Zúñiga Brid, vicepresidente del Consejo Iberoamericano de Arbitraje Comercial, demostró la seriedad y profesionalismo de los abogados panameños para que respeten a nuestros juristas. ¡Mejeto!

BUKELISMO

Bukele le declaró la guerra a la corrupción y la Procuraduría inmediatamente le tomó carrera a los bienes del expresidente Cristiani y le decomisaron más de 10 millones en bienes. Los expresidentes de América Latina están aterrados con su ejemplo. ¡Madre mía!

NUEVO MERCADO

Con una inversión de $128.786, el Instituto de Mercadeo Agropecuario inauguró una agrodistribuidora en el distrito de Kusapín, comarca Ngäbe Buglé, para beneficiar a más de 22.533 habitantes al contar con productos de la canasta básica familiar en comercios cercanos a sus hogares.

CARRERA BERRACA

Y la carrera por la libre postulación sigue de lo más interesante. Ayer Zulay registraba 138.936 firmas; Melitón 123.769 y la profe Gordón 121.163. Paco sigue con 117.341, Quirós 84.576 y La Bombaza está con 48.975 firmas de apoyo.