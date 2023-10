La llorona del 4 de octubre de 2023

DECISIÓN

Tan pronto como mañana jueves, la Dirección de Organización Electoral debe tener su posición sobre si es viable o no la postulación de la señora Marta para la vicepresidencia. ¡Hay apuestas abiertas!

VISITA

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, llegará el sábado a Darién desde Bogotá, Colombia, para conocer cómo es el flujo de miles de migrantes irregulares que han llegado a la ciudad estadounidense en el último año.

¡SORPRESA!

Me cuentan que en días pasados Mitradel hizo una inspección a una transnacional. Dice que van a salir tetrabellezas. ¡Ay Santamaría!

DEFICIENCIA

Según el ministro Pino, el seguridad que estaba en la zona paga de la 24 de Diciembre estaba mirando para el rompeolas, cuando ocurrió el robo de 70 mil palos en el lugar. Pidió a las agencias de seguridad privadas que les den al menos un cursito básico a sus agentes.

REVULÚ

Me cuentan que con esto de celebrar el Clásico del Caribe, las restricciones de visas de Migración han puesto en corredera a los organizadores de la competencia equina. Están pidiendo una excepción para poder estar en el país por más de 15 días.

SIMILITUDES

La Corte Suprema de EE.UU. rechazó considerar una solicitud para descalificar al Trompo como candidato presidencial a las elecciones de 2024, debido a su presunta implicación en los sucesos del Capitolio el 6 de enero de 2021. ¡El Loco viendo de reojo!

CAMINATA

Colaboradores, familiares y amigos de BNP, liderados por el grupo de voluntarios #SomosUno, lograron el primer lugar nacional en la carrera Relevo por la Vida, organizada por la Fundación Amigos del Niño con Leucemia y Cáncer (Fanlyc). ¡Aplausos!

SAPO INTERNO

Tremendo zaperoco tienen montado en un chat de egresados del colegio Javier por la filtración en redes sociales de un gracioso montaje fotográfico de un exsecretario de la PGN como si fuese un bebé en brazos de su exjefa Ana Matilde. Parece que se siente afectado por la jocosa ocurrencia. ¡Ataja!

OJO AL OJO

Los serios quebrantos de salud de un edil de Panamá este tienen también en vilo a los trabajadores de su comuna. Comentan que los cheques se entregan con firmas falsificadas. ¿Y el suplente por qué no firma? Que le pregunten al tal Mario, responden por esos lares.

RED DE ESTAFA

Las autoridades investigan una red organizada de estafadores detrás de comercios de venta de autos de segunda. Incluso la red utiliza la complicidad de empresas de tapicería para cometer sus ilícitos, pero la Acodeco no hace nada.

NIVELANDO

Tax Justice Network reporta el día de ayer que los líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU respaldaron una convención fiscal cuyo objetivo es la cooperación fiscal. La medida señala un cambio significativo en la supervisión de la OCDE, criticada por el secretario general Guterrez por no abordar la crisis global de evasión fiscal y no incluir a miembros no pertenecientes a la OCDE en la toma de decisiones. Campo nivelado le llaman.

EL INFORME

Un informe de Transparencia Internacional de julio de 2023 confirma que, a pesar de ser legalmente obligatorio reportar los propietarios de los inmuebles en Francia desde 2017, para 1,53 millones de propiedades no se ha logrado establecer su propietario real. Usan vehículos holandeses, luxemburgueses o del ducado de Liechtenstein para esconder a los propietarios.