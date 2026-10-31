La Llorona del 1 de noviembre de 2026

LEY ADJETIVA

Me escribe un jurista para decirme que la propuesta de Benicio y Camacho en el Presupuesto del Estado le metió un giro de 380 grados al sistema jurídico del país. A este paso, el mundo tendrá que olvidarse del derecho romano y empezar a estudiar el derecho al estilo de la cueva de la 5 de Mayo.

LEY ADJETIVA II

Existen dos tipos de normas: la ley sustantiva, que define derechos, obligaciones, prohibiciones y sanciones, y la ley adjetiva o procesal, que establece los pasos y mecanismos para hacer cumplir la norma. El Presupuesto es una ley adjetiva, pero terminó convertido en un híbrido jurídico: también legisla sobre asuntos sustantivos.

SE PREPARA

El que afila los cuchillos para llevar la Ley de Presupuesto ante la Cortesana, apenas salga en Gaceta Oficial, es el diputado Cedeño, el Calvo. Dice que tiene bajo la lupa dos artículos que son abiertamente inconstitucionales. ¡El camarón de Benicio y Camacho terminará en manos de los magistrados!

PROHIBIDO ENTRAR

Me cuentan que la cárcel de Coiba tiene las puertas cerradas para la Defensoría del Pueblo. La entidad ha enviado solicitudes al Sistema Penitenciario y al Senan para visitar el centro carcelario, pero hasta ahora no ha recibido respuesta. ¡Mucho paso firme, pero ni un paso para abrir la puerta!

SALPICA

Al parecer, la detención de un panameño en República Dominicana, requerido por delitos sexuales en Estados Unidos, amenaza con salpicar a más de uno por estos lares. Me cuentan que ya hay una denuncia que apunta a la dirigencia de una federación deportiva. ¡La onda expansiva apenas comienza!

JUSTICIA DE PAZ

Los alcaldes podrán mandar para la chirola a quienes desacaten las sanciones impuestas por los jueces de paz. Si la multa es económica, será un día de cárcel por cada 50 adeudados; si se trata de trabajo comunitario, un día por cada dos días incumplidos; y si la sanción es reparar un daño, un día por cada mes sin cumplir.

NO APRENDEN

Las autoridades municipales chorreranas no escarmientan ni con los jalones de orejas de Contrataciones Públicas. Después de que les suspendieran varios procesos, ahora buscan alquilar los terrenos de la feria pasando por alto la Ley de Contrataciones Públicas, pese a que están obligadas a cumplirla.

SUBCATEGORÍA

Mientras la cueva de la 5 de Mayo ardía en el encendido debate por el Presupuesto del Estado y se acercaba el cierre de las sesiones ordinarias, los padrastros de la patria sacaron tiempo para aprobar un proyecto de ley que crea la subcategoría de residente permanente en calidad de profesional del deporte.

CAMBIO DE DIRECTIVA

En la cueva centroamericana arrancó el proceso para elegir a la nueva directiva del organismo regional. Los resultados se darán a conocer una vez concluida la elección. Sin apuro y sin mucho entusiasmo, porque, a decir verdad, lo que menos les quita el sueño a los centroamericanos es quién baja y quién sube en el Parlacen.

DÍA DEL NIÑO

Los más pequeños están de fiesta hoy. Las felicitaciones y las sonrisas sobrarán, pero no olvidemos que el mejor regalo no se envuelve en papel: es garantizarles educación, salud, protección y oportunidades. Los niños no solo merecen un día de celebración, sino un país que no les robe la infancia durante los otros 364 días del año.

DESCONTENTO EUROPEO