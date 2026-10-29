La Llorona del 30 de octubre de 2026

MOVIENDO FICHA

Me cuentan que un alto funcionario que deja la papa en diciembre anda haciendo lobby para mover a su compañera de Órgano del Estado. La jugada sería sacarla de la cueva de la 5 de Mayo y llevarla hasta las faldas del cerro Ancón, específicamente a la Cuarta Sala de Negocios Generales.

MIEDO

Me cuentan que el alto funcionario anda con el Jesús en la boca porque, ahora que deja la papa y en enero llegue el nuevo mandamás, teme que le incumplan el pacto que selló con uno de la 5 de Mayo: intercambiar los nombramientos de sus respectivas esposas.

SIN FECHA

La Cortesana todavía no pone fecha para instalar el Tribunal de Juicio que sentará en el banquillo al expresidente Varela, a los hijos del asilado y a varios exministros por el caso Odebrecht, quienes se salvaron del juicio de Baloisa por formar parte de la cueva centroamericana. ¡La justicia sigue sin apretar el acelerador!

HASTA FIN DE AÑO

La audiencia para declarar causa compleja el caso Pandora, en el que está metido el banquero, quedó para después de Navidad. Estaba programada para este jueves, pero terminó suspendida porque uno de los abogados defensores no se presentó. ¡La justicia tendrá que esperar hasta después de las fiestas!

FUNCIONARIA EN LÍO

Por la Plaza de la Democracia llegó una orden de captura contra una funcionaria abogada con sentencia ejecutoriada, pero no pudieron echarle el guante porque estaba de vacaciones. Los mandamases ya decidieron desvincularla de la entidad. ¡Las vacaciones no la salvaron del lío!

SANCIÓN ELECTORAL

Cuatro panameños fueron sancionados por los Juzgados Penales Electorales por hacerse los vivos y declarar dolosamente que residían en corregimientos donde ni siquiera saben cómo llegar. ¡Quisieron jugar vivo y terminaron pagando la factura!

CURARSE EN SALUD

Los padrastros y madrastras de la patria se quedaron hasta casi las 2:30 a. m. discutiendo el Presupuesto, pero Manuel Cohen, vicepresidente de la cueva de la 5 de Mayo, decidió no someterlo a votación para evitar que los acusen de madrugonazo. ¡Mejor no tentar al diablo!

CAMARONES

Los que aprovecharon la madrugada para colar unos camarones en el Presupuesto fueron Benicio, Camacho y Cohen, al ampliar la lista de entidades que pueden contratar bajo la modalidad de monto menor, por debajo del millón de billullos, saltándose la Ley de Contrataciones Públicas.

QUERÍA SEGUIR

El «chiquillo» Bloise estaba tan entusiasmado con el debate del Presupuesto que, pese a que ya era medianoche, al terminar su intervención en la segunda y última ronda pidió que lo anotaran para la tercera. ¡Se quedó con las ganas! Tendrá que esperar al Presupuesto de 2028.

APROBADO

Tras la maratónica sesión del miércoles, que se extendió hasta la madrugada del jueves, los padrastros y madrastras de la patria aprobaron en segundo debate el Presupuesto del Estado. Hoy le darán el último debate antes de pasarlo al Ejecutivo. ¡Los billullos están a un debate de quedar en manos del presi Mulino!

SENTENCIADO