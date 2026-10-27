La Llorona del 28 de octubre de 2026

RECULAN

Al parecer, los diputados artífices de los cambios a las reformas electorales en la cueva de la 5 de Mayo empiezan a echar para atrás. Benicio salió a anunciar que la donación privada para los diputados, que pretendían disparar hasta los $500 mil, bajaría a $150 mil, incluso por debajo del monto contemplado en el proyecto original.

DÍA DE BRUJAS

La cueva de la 5 de Mayo ya habilitó el viernes y el sábado para discutir el Presupuesto del Estado, por si durante el segundo debate se les aparece alguna bruja. Por ahora, le hacen el quite a volver a sesiones extraordinarias, salvo que en el Ejecutivo tengan otros planes que no puedan esperar hasta enero.

PASE DE FACTURA

El que se desahogó en las redes fue el “chiquillo” Lenin Ulate, al denunciar que en la cueva de la 5 de Mayo le están pasando factura a él y a su colega Alexandra. Sus propuestas las congelan, no las someten a votación y les ponen toda clase de trabas. ¡Parece que en la cueva la disidencia se paga caro!

MEMORIA VIVA

En el marco del vigésimo aniversario del accidente del bus B-06, el Centro Regional Universitario de San Miguelito realizará mañana un conversatorio con el abogado Víctor Martínez para recordar los hechos y abordar los reclamos de las víctimas. ¡Dos décadas después, la tragedia sigue pasando factura!

ASEO SIN CAPITAL

En Coronado están que trinan con la empresa de aseo, que ofrece de todo menos un buen servicio. A quienes pagan puntualmente, incluso por adelantado, les quieren cobrar un año completo para garantizarles, al menos en promesa, que el camión pase. Mucho cobro y poca basura recogida. ¡Aló, alcalde chamero!

RECLAMOS

El descontento de los residentes y propietarios de viviendas de Coronado no es solo por el mal servicio que ofrece la empresa de aseo, sino también por el desgreño administrativo. Ayer, muchos llenaron sus oficinas para reclamar porque, a pesar de pagar puntualmente, aparecen como si estuvieran morosos.

COCHINOS

El repre de Empalme, en Changuinola, les manda un recadito a los dirigentes del piardi: la próxima vez que utilicen el parque para sus actividades políticas, como hicieron el domingo pasado, que lo dejen limpio y no convertido en un basurero. Los espacios públicos son de todos y todos deben cuidarlos.

NUEVA RELATORA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos designó a la abogada y politóloga chilena Viviana Giacaman Sarah como nueva relatora especial para la Libertad de Expresión. Cuenta con más de 20 años de experiencia en libertad de expresión, derechos humanos y gobernabilidad democrática.

ESTAFADORES AL DÍA

Las estafas se han convertido en el pan de cada día y los delincuentes cada vez se las ingenian más para usar el nombre de entidades públicas y pescar incautos. Esta semana, tanto el Tribunal Electoral como el ministerio de las culebritas han tenido que salir a alertar a la ciudadanía.

EVALUACIÓN

En la Cortesana redujeron de 26 a ocho las diligencias para evaluar el trabajo de los defensores públicos. Entre ellas están las visitas a centros penitenciarios, albergues y centros de custodia o cumplimiento, así como la coordinación con peritos y equipos interdisciplinarios.

CONTROL FEMENINO