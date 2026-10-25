La Llorona del 26 de octubre de 2026

La comidilla en algunos despachos de los padrastros de la patria es que redactan proyectos con inteligencia artificial. Los técnicos, dentro y fuera de los despachos, que revisan los documentos se están rompiendo la cabeza porque los algoritmos sueltan cada disparate que deben rehacer. ¡Así cualquiera legisla!
La cueva de la 5 de Mayo entra en su última semana de sesiones ordinarias y todo apunta a que la primera legislatura de Shirley no cerrará como empezó. Las bancadas que la sentaron en la silla presidencial andan con los guantes puestos y las pugnas están que arden. ¡Se les acabó la luna de miel!
El Presupuesto del Estado quedó atrapado en el fuego cruzado entre las bancadas oficialistas y hoy debería avanzar en primer debate en la comisión. La gran incógnita es si el presidente de la comisión ya hizo la convocatoria o simplemente acatará la orden de Shirley.
Los viejitos tienen la mirada puesta en la cueva de la 5 de Mayo, a la espera de que esta vez sí prospere el proyecto de ley que aumenta sus beneficios, tras el primer intento fallido. La semana pasada pasó el primer debate y ahora espera el visto bueno del pleno en las dos últimas rondas.
Me cuentan que varios padrastros de la patria se frotan las manos con la propuesta de Benicio de eliminar el subsidio electoral, porque no les faltarán donantes ni billullos para financiar sus campañas de reelección en 2029. ¡Hay quienes ya hacen cuentas antes de que se cierre la caja!
Los que andaban celebrando con anticipación eran los del piardi en Bocas del Toro, porque en un solo día de inscripción ya habían conseguido más de 700 nuevos adherentes. Ya veremos, en la próxima cifra oficial de la Plaza de la Democracia, cuántos fueron.
Mientras la Comisión 20 de Diciembre sigue identificando a las víctimas de la invasión, crece la incertidumbre sobre la extensión de su periodo de trabajo. Hasta ahora, no hay nada firmado ni por escrito. ¡Mucho avance en las identificaciones, pero el futuro sigue en el aire!
La Comisión 20 de Diciembre cumplió 10 años de labores y su periodo vence en enero próximo. La intención es extenderlo hasta enero de 2030, aprovechando que en diciembre de 2029 se cumplen 40 años de la invasión. Pero, más allá de la fecha conmemorativa, hay panameños que todavía buscan a sus familiares.
En las oficinas públicas bajan las cortinas prácticamente desde este viernes y no volverán a la normalidad hasta el viernes 6 de noviembre, después de las celebraciones patrias. ¡Con tantos días libres, el que no desfile tendrá tiempo de sobra para descansar!
En casi dos años y medio de gobierno, el canje de armas por bonos de supermercado ha permitido sacar de las calles unas 1,490 armas, 137,910 municiones, 133,740 balas de distintos calibres, 2,695 explosivos y 1,138 proveedores. El próximo jueves habrá otra jornada para seguir cambiando pólvora por comida.
La que finalmente volvió a pisar su tierra fue la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Y lo anunció con apenas dos palabras en su cuenta de X: “Estoy aquí”. Un mensaje que dejó a más de uno tratando de descifrar qué quería decir, hasta que Edmundo González confirmó la noticia.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...