La Llorona del 26 de octubre de 2026

LEYES CON IA

La comidilla en algunos despachos de los padrastros de la patria es que redactan proyectos con inteligencia artificial. Los técnicos, dentro y fuera de los despachos, que revisan los documentos se están rompiendo la cabeza porque los algoritmos sueltan cada disparate que deben rehacer. ¡Así cualquiera legisla!

ÚLTIMO ASALTO

La cueva de la 5 de Mayo entra en su última semana de sesiones ordinarias y todo apunta a que la primera legislatura de Shirley no cerrará como empezó. Las bancadas que la sentaron en la silla presidencial andan con los guantes puestos y las pugnas están que arden. ¡Se les acabó la luna de miel!

PRESUPUESTO

El Presupuesto del Estado quedó atrapado en el fuego cruzado entre las bancadas oficialistas y hoy debería avanzar en primer debate en la comisión. La gran incógnita es si el presidente de la comisión ya hizo la convocatoria o simplemente acatará la orden de Shirley.

EN LA GATERA

Los viejitos tienen la mirada puesta en la cueva de la 5 de Mayo, a la espera de que esta vez sí prospere el proyecto de ley que aumenta sus beneficios, tras el primer intento fallido. La semana pasada pasó el primer debate y ahora espera el visto bueno del pleno en las dos últimas rondas.

FROTANDO LAS MANOS

Me cuentan que varios padrastros de la patria se frotan las manos con la propuesta de Benicio de eliminar el subsidio electoral, porque no les faltarán donantes ni billullos para financiar sus campañas de reelección en 2029. ¡Hay quienes ya hacen cuentas antes de que se cierre la caja!

NUEVOS INSCRITOS

Los que andaban celebrando con anticipación eran los del piardi en Bocas del Toro, porque en un solo día de inscripción ya habían conseguido más de 700 nuevos adherentes. Ya veremos, en la próxima cifra oficial de la Plaza de la Democracia, cuántos fueron.

EN VEREMOS

Mientras la Comisión 20 de Diciembre sigue identificando a las víctimas de la invasión, crece la incertidumbre sobre la extensión de su periodo de trabajo. Hasta ahora, no hay nada firmado ni por escrito. ¡Mucho avance en las identificaciones, pero el futuro sigue en el aire!

PERIODO EN LA MIRA

La Comisión 20 de Diciembre cumplió 10 años de labores y su periodo vence en enero próximo. La intención es extenderlo hasta enero de 2030, aprovechando que en diciembre de 2029 se cumplen 40 años de la invasión. Pero, más allá de la fecha conmemorativa, hay panameños que todavía buscan a sus familiares.

RECESO LARGO

En las oficinas públicas bajan las cortinas prácticamente desde este viernes y no volverán a la normalidad hasta el viernes 6 de noviembre, después de las celebraciones patrias. ¡Con tantos días libres, el que no desfile tendrá tiempo de sobra para descansar!

ARMAS POR COMIDA

En casi dos años y medio de gobierno, el canje de armas por bonos de supermercado ha permitido sacar de las calles unas 1,490 armas, 137,910 municiones, 133,740 balas de distintos calibres, 2,695 explosivos y 1,138 proveedores. El próximo jueves habrá otra jornada para seguir cambiando pólvora por comida.

DE VUELTA