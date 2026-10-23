La Llorona del 24 de octubre de 2026

PATAS PARA ARRIBA

En la cueva de la 5 de Mayo, las cosas están patas para arriba. Tanto así que ahora la presidenta de la Asamblea anuncia hasta la agenda de las comisiones, como ocurrió con la convocatoria de la Comisión de Presupuesto para el lunes. Me escribe un padrastro de la patria para decirme que esto nunca se había visto.

ACELERADOR

Si la cueva de la 5 de Mayo quiere aprobar el Presupuesto del Estado antes de cerrar las sesiones ordinarias, tendrá que meterle el acelerador a fondo. El lunes irá a primer debate y solo quedan tres sesiones, con la posibilidad de estirar la cuenta a cinco antes de bajar las persianas. ¡A correr se ha dicho!

PASE DE FACTURA

Me cuentan que el fracaso de la sesión de la Comisión de Presupuesto del pasado jueves, en la que se discutiría en primer debate el Presupuesto del Estado, fue un pase de factura contra Vásquez. ¿La razón? No se cuadró con RM y el PRD en la pugna por las reformas electorales.

RENDICIÓN

El que pasó por la Contraloría para entregar su declaración jurada de bienes patrimoniales fue el exrector de la universidad del pueblo, tras culminar, el pasado 30 de septiembre, su último periodo al mando de la Colina. ¡Ahora toca cuadrar las cuentas!

TRASCIENDEN FRONTERAS

Estudiantes de Medicina de la universidad del pueblo cruzan fronteras académicas al figurar como coautores de estudios sobre vacunas y salud pública publicados en la revista científica internacional Cureus. ¡Talento criollo que también se hace sentir en la ciencia mundial!

A LA CHIROLA

Trece aprehendidos por el escándalo de los diplomas falsos quedaron tras las rejas, mientras que otros siete recibieron prisión domiciliaria y dos deberán reportarse periódicamente ante las autoridades. La investigación sigue su curso y el caso promete dar más de qué hablar.

REELECTA

La alcaldesa de Pinogana, Nadine González, fue reelecta al frente de la Asociación de Municipios de Panamá. La darienita habló de los retos para dotar de más recursos a los gobiernos locales. Sería bueno que rindiera un informe sobre el uso de los fondos del gremio de alcaldes. ¡La transparencia también es parte del cargo!

ÚLTIMOS DETALLES

Por los lados del Parlatino, afinan los preparativos para las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que arrancan este lunes y se extenderán hasta el viernes en Panamá. Sobre la mesa estarán casos de toda América Latina. ¡La lupa internacional se posa sobre la región!

RECLAMOS

Los extrabajadores del desaparecido IRHE aprovecharán la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que se verifique el cumplimiento de los compromisos del Estado. No están muy satisfechos con lo que recibieron y quieren que se revisen las cuentas.

REEMBOLSO

En Europa, los bancos tendrán que devolver el chenchén a las víctimas de estafas en un plazo de 24 horas, según un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las entidades deberán reembolsar el dinero y después evaluar si el cliente tuvo alguna responsabilidad en el fraude.

CURULES LIMPIAS