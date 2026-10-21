La Llorona del 22 de octubre de 2026

VUELVE EL DEBATE

La Comisión de Gobierno aprobó el informe sobre el veto presidencial a las reformas del Reglamento Interno de la cueva de la 5 de Mayo. Me dice un analista político que se trata de una jugada para calmar las aguas tras las pugnas por las reformas electorales. La pregunta es si el documento pasará los dos últimos debates antes del receso.

AGENDA

Ya que hablamos de la Comisión de Gobierno, al parecer se le traspapeló la agenda que debía publicar en las redes sociales de la cueva de la 5 de Mayo. Lo curioso es que los diputados comisionados ya tenían la orden del día desde el día anterior. ¡Para unos sí, para las redes no!

MEA CULPA

Benicio y el amigo fiel reconocieron que han cometido errores, porque errar es de humanos. El detalle es que muchos de los tropiezos en la cueva de la 5 de Mayo no parecen simples errores, sino jugadas políticas con toda la intención. ¡No es lo mismo meter la pata que moverla a propósito!

ÑAMURA

Me escribe un analista político para decirme que la propuesta de Benicio de eliminar el subsidio electoral no llegará ni a la cuna. Venderle ese discurso a la ciudadanía es fácil cuando se trata de fondos públicos, pero una cosa es tirar la piedra y otra, soltar los billullos. ¡Amanecerá y veremos!

TIRO POR LA CULATA

La jugada de RM y el piardi de aprobar a tambor batiente las reformas electorales antes de cerrar las sesiones ordinarias parece haberse volteado. La visita de los magistrados del Tribunal Electoral al pleno dejó un mal sabor y terminó echándole más leña al fuego de la oposición.

AGUINALDO

Por los pasillos de la Plaza de la Democracia, muchos se preguntan si el inquilino que dejará el cargo en diciembre se despedirá con un aguinaldo navideño de entre mil y 3 mil billullos para su círculo cero, como lo hizo durante estos años en el potro. ¿Habrá última regaladera?

CÁNONES

El ministerio del chenchén puso nuevas reglas para los arrendamientos en las áreas revertidas. Para las actividades lucrativas, el canon dependerá del valor del inmueble, las condiciones del mercado y el plazo del contrato; para las no lucrativas, habrá condiciones preferenciales.

SIN DESFILES

Mientras en Cárdenas decidieron mantener los desfiles patrios, la Alcaldía de Penonomé optó por suspenderlos en solidaridad con los damnificados del terremoto, que golpeó con fuerza al distrito. Esta vez, la patria se honra sin bandas ni tambores.

BÁRBAROS

Me cuentan que la comunidad educativa de una escuela del lado este de la ciudad quedó con la boca abierta al descubrir que, en el mural de estudiantes excelentes, colocaron la bandera de República Dominicana en lugar de la tricolor panameña. ¡Ni los símbolos patrios se salvan del despiste! Así anda la educación.

EXONERADOS

El ministerio del agro les dará un respiro a los productores beneficiados con el programa de perforación de pozos profundos para mitigar los efectos de El Niño: quedarán exonerados de los gastos mientras dure el estado de emergencia. ¡Al menos por ese lado no tendrán que soltar los billullos!

CÓNCLAVE ECONÓMICO