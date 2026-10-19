La Llorona del 20 de octubre de 2026

Docentes de la universidad del pueblo le mandan a decir a Emilio que siguen esperando el chenchén de los cursos de verano de 2026. Con la situación económica apretando, el atraso en esos pagos cae como balde de agua fría. En campaña prometió ordenar la casa y ya está instalado.
El piardi salió a aclarar que la jornada de inscripción del próximo domingo no será a nivel nacional. Las zonas golpeadas por el sismo quedan fuera de la cacería de adherentes: Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé tendrán que esperar. ¡Esta vez, la política baja la velocidad en las provincias afectadas por el terremoto!
El escándalo de los certificados falsos en el Meduca parece no tener fondo. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada le echó el guante a otras 23 personas en cinco provincias. ¡Esto ya no pinta como un asunto aislado, sino como una red que extendió sus tentáculos por todo el país!
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, de visita en Panamá para participar en un foro, expresó su total respaldo a la interconexión eléctrica entre ambos países. ¡Hasta Uribe le mete voltaje al proyecto! «¡Ojalá se construya!», reclamó ante los medios.
Me cuentan que los expresidentes Álvaro Uribe y Gabriel Boric tuvieron un encontronazo de ideas sobre cómo gestionar al Estado. El pulso subió de tono cuando el chileno puso contra las cuerdas al colombiano por una declaración sobre el uso de armas y terminó haciéndolo recular. ¡Vaya duelo de argumentos!
Me cuenta un productor que llegó a la sede del Ministerio del Agro en Santiago y se encontró con las persianas abajo, pese a que allí están las oficinas del ministro y las direcciones nacionales. ¡Vaya paradoja! Tantas oficinas especializadas para atender al campo, pero cuando el productor busca respuestas, encuentra las puertas cerradas.
En el instituto del agro, mientras un par de funcionarios cogen fresco bajo un árbol, los estudiantes fueron enviados a casa a estudiar por módulos. La escena despierta preguntas: ¿dónde quedó aquel lema de que ni el agua los diluía ni el sol los derretía? ¡La producción del país es clave, y más en tiempos difíciles!
Me cuentan que los moradores de Isla Cañas, en Tonosí, tienen el corazón arrugado ante la posibilidad de ser reubicados en tierra firme. En la isla están su vida, su trabajo y sus raíces. Y aunque el terremoto partió la isla en dos, ellos no se rinden: están dispuestos a regresar y empezar de cero.
A tres semanas de las fiestas patrias, el Consejo de Gabinete, que se reúne hoy, deberá decidir si suspende o mantiene los desfiles. El presi Mulino ya bajó el volumen a las dianas. Ahora falta saber si también le pasarán tijera a los desfiles, una tradición que, además de patriotismo, representa el chenchén para muchos panameños.
Unos piden suspender los bailes, los desfiles, las celebraciones del Día de las Madres y hasta los carnavales por respeto a los damnificados; otros advierten que apagar la fiesta también golpea el bolsillo de miles de familias que viven de ella. Entre la solidaridad y el chenchén, el debate está servido. ¡La cosa no es tan sencilla!
Ya que hablamos de festividades, la ciudad que progresa sola y la tierra de la sal y el azúcar están de aniversario por estos días. Pero esta vez no hay espacio para tirar la casa por la ventana: las celebraciones pasaron a segundo plano y los fuegos artificiales tendrán que esperar.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...