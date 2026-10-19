La Llorona del 20 de octubre de 2026

ESPERAN EL CHENCHÉN

Docentes de la universidad del pueblo le mandan a decir a Emilio que siguen esperando el chenchén de los cursos de verano de 2026. Con la situación económica apretando, el atraso en esos pagos cae como balde de agua fría. En campaña prometió ordenar la casa y ya está instalado.

INSCRIPCIÓN PARCIAL

El piardi salió a aclarar que la jornada de inscripción del próximo domingo no será a nivel nacional. Las zonas golpeadas por el sismo quedan fuera de la cacería de adherentes: Los Santos, Herrera, Veraguas y Coclé tendrán que esperar. ¡Esta vez, la política baja la velocidad en las provincias afectadas por el terremoto!

SIGUEN CAYENDO

El escándalo de los certificados falsos en el Meduca parece no tener fondo. La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada le echó el guante a otras 23 personas en cinco provincias. ¡Esto ya no pinta como un asunto aislado, sino como una red que extendió sus tentáculos por todo el país!

RESPALDO

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, de visita en Panamá para participar en un foro, expresó su total respaldo a la interconexión eléctrica entre ambos países. ¡Hasta Uribe le mete voltaje al proyecto! «¡Ojalá se construya!», reclamó ante los medios.

CHOQUE DE IDEAS

Me cuentan que los expresidentes Álvaro Uribe y Gabriel Boric tuvieron un encontronazo de ideas sobre cómo gestionar al Estado. El pulso subió de tono cuando el chileno puso contra las cuerdas al colombiano por una declaración sobre el uso de armas y terminó haciéndolo recular. ¡Vaya duelo de argumentos!

CERRADO

Me cuenta un productor que llegó a la sede del Ministerio del Agro en Santiago y se encontró con las persianas abajo, pese a que allí están las oficinas del ministro y las direcciones nacionales. ¡Vaya paradoja! Tantas oficinas especializadas para atender al campo, pero cuando el productor busca respuestas, encuentra las puertas cerradas.

POR MÓDULOS

En el instituto del agro, mientras un par de funcionarios cogen fresco bajo un árbol, los estudiantes fueron enviados a casa a estudiar por módulos. La escena despierta preguntas: ¿dónde quedó aquel lema de que ni el agua los diluía ni el sol los derretía? ¡La producción del país es clave, y más en tiempos difíciles!

AFERRADOS

Me cuentan que los moradores de Isla Cañas, en Tonosí, tienen el corazón arrugado ante la posibilidad de ser reubicados en tierra firme. En la isla están su vida, su trabajo y sus raíces. Y aunque el terremoto partió la isla en dos, ellos no se rinden: están dispuestos a regresar y empezar de cero.

DESFILES

A tres semanas de las fiestas patrias, el Consejo de Gabinete, que se reúne hoy, deberá decidir si suspende o mantiene los desfiles. El presi Mulino ya bajó el volumen a las dianas. Ahora falta saber si también le pasarán tijera a los desfiles, una tradición que, además de patriotismo, representa el chenchén para muchos panameños.

DIVIDIDOS

Unos piden suspender los bailes, los desfiles, las celebraciones del Día de las Madres y hasta los carnavales por respeto a los damnificados; otros advierten que apagar la fiesta también golpea el bolsillo de miles de familias que viven de ella. Entre la solidaridad y el chenchén, el debate está servido. ¡La cosa no es tan sencilla!

SIN FUEGOS ARTIFICIALES