La Llorona del 19 de octubre de 2026

RENUNCIA FORZADA

Me cuentan que la nueva fiscal electoral llegó con la escoba en mano y arrancó la barrería de funcionarios permanentes y eventuales. Lo curioso es que está pidiendo la renuncia incluso a quienes tienen contratos vigentes hasta diciembre. ¡Llegó barriendo sin esperar siquiera a que se les venza el contrato!

ÚLTIMOS DÍAS

A la cueva de la 5 de Mayo le quedan ocho sesiones del pleno antes de colgar los guantes por dos meses. En estas dos semanas, el plato fuerte será el debate de las reformas electorales, que algunos diputados esperan iniciar con el informe de minoría para intentar devolverlas a primer debate.

SIN ESPERANZA

En la bancada de Vamos no se hacen muchas ilusiones con el informe de minoría sobre las reformas electorales. El segundo debate arrancará con un pulso entre los oficialistas, que defenderán los cambios aprobados, y quienes buscarán tumbar esos camarones. ¡La pelea está cantada!

SESIONES EXTRAORDINARIAS

Algunos padrastros de la patria ya dan por descontado que el Presupuesto del Estado no verá la luz en lo que queda de sesiones ordinarias y solo esperan que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias. Por ahora, la pelota está en la cancha del ministerio del chenchén, que debe hacer los ajustes pendientes.

SE CALIENTA

El 2027 tendrá la temperatura política por las nubes: los ñames celebrarán sus elecciones internas en enero; los de Otro Camino harán lo propio en marzo para elegir a sus delegados nacionales, y el piardi, en noviembre. Por los lados de la Plaza de la Democracia ya tomaron nota para atender la movida partidista.

DENUNCIA CIUDADANA

Me escribe un ciudadano para contarme que constantemente ve autos oficiales dando vueltas por Cerro Viento, San Antonio y Brisas del Golf. La pregunta que se hacen los vecinos es si estos vehículos están al servicio de algún jefecito, en lugar de apoyar a las familias afectadas por el terremoto.

LA CIFRA

La Unicef pone sobre la mesa una cifra que estremece: unas 38 mil personas necesitan ayuda humanitaria tras el terremoto, entre ellas cerca de 8,300 niños, niñas y adolescentes. A esto se suman 600 escuelas afectadas, una señal de que el golpe del sismo también amenaza el futuro de miles de estudiantes.

STICKER

Todo apunta a que los stickers de los revisados del próximo año llegarán tarde, al menos durante los primeros meses, luego de que Contrataciones Públicas ordenara cancelar la licitación. Al parecer, las órdenes que bajaron desde el Ejecutivo hasta Chapala terminarán pasando factura.

EPICENTRO DEL CAFÉ

Panamá se convertirá en la vitrina mundial del café de especialidad con la celebración del World of Coffee Panama 2026, que reunirá a compradores, productores, expositores y profesionales de la industria internacional. Una cita que pondrá al país en el radar cafetero y promete mover la economía.

DEPRECIACIÓN HOMOLOGADA

En la Superintendencia de Seguros y Reaseguros homologaron la tabla de depreciación para los reclamos por pérdidas parciales de vehículos. Detectaron que en el mercado se aplicaban distintos criterios y metodologías para calcular el valor de las piezas y ahora les ponen freno a esas diferencias.

ABRE EL TELÓN