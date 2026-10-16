La Llorona del 17 de octubre de 2026

VOLTEAR LA MIRADA

Es cierto que las provincias centrales necesitan toda la solidaridad del país tras el terremoto, pero que la emergencia no nos haga perder de vista a Darién. La Unicef manifestó su preocupación por las 15 escuelas dañadas por el sismo en esa provincia. Allá también necesitan ayuda.

RÉCORD

El terremoto en Panamá va camino de romper marcas, aunque de esas que nadie quisiera presumir. Hasta ayer, el Instituto de Geociencias había contabilizado 746 réplicas, producto del reacomodo de los bloques de la corteza terrestre en su búsqueda de recuperar la estabilidad. La tierra sigue moviéndose y el susto, también.

SIN DIANAS

El gobierno paso firme evaluará si cancela o no los desfiles patrios. Lo que sí no habrá serán las dianas del 3 de noviembre, debido al terremoto. Sin duda, habría sido de muy mal gusto que, mientras una parte de la población todavía intenta levantarse de los estragos, la Presidencia amaneciera entre música y fuegos artificiales.

DOS EXPRESIDENTES

El lunes aterrizan por estos lares dos expresidentes con visiones políticas muy distintas: Gabriel Boric, de Chile, y Álvaro Uribe, de Colombia. Ambos participarán en una conferencia sobre la pobreza, donde compartirán evidencias, intercambiarán experiencias y explorarán nuevas herramientas de política pública.

BROMITA

El presi Mulino se tomó con humor su reciente gira por Asia y bromeó ayer al recordar que regresó al país después de siete días, debido a las limitaciones constitucionales. De paso, dejó claro que hay que mantener caliente la silla presidencial.

CONSPIRADORES

El presi Mulino no solo bromeó sobre su gira por Asia, sino que también aprovechó la ocasión para soltar su pulla contra la figura del vicepresidente. Dijo que, por suerte, no tiene uno, porque esos cargos solo sirven para conspirar. ¡Tremendo dardo! Por algo lo dirá.

PUGNA

Me cuentan que la renuncia de Roxana tiene dos aristas que se entrecruzan. Una apunta a la pugna con otro alto funcionario y la otra, a los 10 mil billullos que mandaron para los representantes y los 20 mil para los alcaldes. Eso fue la gota que derramó el vaso y terminó por reventar la cuerda.

REALITY SHOW

La solidaridad con los afectados por el terremoto parece haberse convertido en una competencia entre políticos para ver quién dona más y quién se lleva la medalla por la mejor ayuda. Señores, aplaudimos que arrimen el hombro, pero bájenle dos rayitas a la taquilla.

NUEVOS REQUISITOS

Me cuentan que los periodistas que tienen placa de prensa en la Chacaldía deberán llenar un nuevo formulario si quieren conservar el beneficio. La alcaldía puso nuevas reglas para obtener la codiciada lata PR.

POR FUERA

La que salió por la puerta de atrás fue Katie Zacharia, quien tuvo que dimitir como vocera de la Casa Blanca tras las controversias por haber mentido sobre sus credenciales como abogada. El pequeño desliz generó un escándalo de grandes proporciones y le costó el puesto en apenas una semana.

MULTADO