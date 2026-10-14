La Llorona del 15 de octubre de 2026

A LA ESPERA

Por los lados del ministerio del chenchén siguen esperando que la Comisión de Presupuesto suelte el informe de las vistas presupuestarias, que concluyeron hace ya dos semanas. El reloj avanza y el documento no aparece. Todo apunta a que el Presupuesto del Estado terminará discutiéndose en sesiones extraordinarias.

VOLVIERON

Los padrastros y madrastras de la patria regresaron a la cueva de la 5 de Mayo para sesionar en el pleno, después de un día de mudanza al Parlatino. La Comisión de Infraestructura sesionó por Zoom para analizar la situación del país tras el terremoto.

PROPUESTAS

En la cueva de la 5 de Mayo ya llegó una propuesta para modificar la Ley de Descentralización y facilitar la atención de emergencias. ¡Milagro legislativo! Parece que por fin entendieron que descentralizar no es solo repartir billullos, sino también dotar a los gobiernos locales de capacidad de respuesta y herramientas de gestión.

A LA ZONA

Desde ayer, varios ministros prácticamente mudaron sus oficinas al interior del país para atender la emergencia desde el epicentro del terremoto. El presi Mulino tiene previsto participar hoy en un acto en el distrito especial y mañana viajar a las zonas afectadas. A pisar el terreno y demostrar que el apoyo no se queda en discursos ni fotos para las redes.

DAÑO COLATERAL

El terremoto no solo sacudió la tierra en Azuero, sino que también le pasó factura al turismo. Me cuentan que una producción de un reality show canadiense ya tenía reservadas más de 100 habitaciones para grabar el programa en Pedasí, pero los planes se vinieron abajo con el sismo.

NUEVA FECHA

Por los lados del piardí ya buscan una nueva fecha para la inscripción masiva que tenían prevista para el pasado domingo, pero que terminó suspendida por la emergencia provocada por el terremoto. El CEN se reunió con Benicio y Balbina al frente para reprogramar la jornada.

CÓNCLAVE ELECTORAL

Unas 50 delegaciones de organismos electorales, judiciales y académicos de América Latina y Europa se dan cita en la ciudad de Panamá para participar en la asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral. Un cónclave de alto calibre en el que la justicia electoral está bajo la lupa y las experiencias internacionales, sobre la mesa.

ENCERRADO EN CASA

El exvicepresidente Carrizo seguirá, por ahora, guardadito en casa, luego de que un juez le negara la solicitud de cambio de medidas cautelares. Pero su defensa no tira la toalla y apeló la decisión, con la esperanza de que un tribunal le cambie las reglas del juego, lo mande a firmar periódicamente y le conceda país por cárcel.

MEDIO ALIVIO

El nuevo precio del combustible llega con una de cal y otra de arena. Los conductores que utilizan gasolina de 91 octanos tendrán un pequeño respiro, con una rebaja de cuatro centésimos por galón, mientras que los de 95 octanos no sufrirán cambios. La mala noticia es para quienes usan diésel, que pagarán cuatro centavos más por galón.

SE SALVÓ

El que salió de la lista negra del gobierno de Mr. Trump fue Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y presidente de la Asamblea venezolana. El Departamento de Estado de Estados Unidos le levantó las sanciones económicas y, al parecer, por estos lares la noticia cayó como un balde de agua fría.

TREMENDO ENREDO