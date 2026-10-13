La Llorona del 14 de octubre de 2026

DRAMA SOCIAL

Pasan los días y salen a la luz nuevas y crudas historias desde el epicentro del terremoto. Familias que lo perdieron todo y comunidades que todavía esperan la mano del Estado. La Estrella de Panamá sigue en la zona para contar, de primera mano, una realidad que no puede quedar bajo los escombros del olvido.

BÁRBAROS

En el programa Al Rojo Vivo, de la cadena miamense Telemundo, metieron la pata hasta el fondo al informar que el terremoto en Panamá había dejado 27 personas fallecidas. Si se hubiesen tomado el tiempo de leer a La Decana, se habrían ahorrado el papelón. ¡La desinformación también hace estragos!

DE MAL GUSTO

La ayuda oficial en algunas zonas afectadas por el terremoto quedó atrapada en un sismo politiquero. Mientras las autoridades locales se tiran la pelota y se acusan mutuamente de politizar la tragedia, los damnificados siguen esperando que les llegue el auxilio. ¡Con el dolor ajeno no se juega ni se hace política!

INSPECCIÓN

Los ingenieros de una de las potencias llegaron a la cueva de la 5 de Mayo para inspeccionar el edificio y determinar qué tan golpeado quedó. Mientras llega el informe, los funcionarios seguirán en teletrabajo y el pleno sesionará en el Parlatino.

EN PAUSA

El proceso contra el exvicepresidente Carrizo está en pausa mientras se resuelven los recursos presentados y se define si el caso será declarado causa compleja, lo que le daría a la Fiscalía un poco más de oxígeno para ampliar la investigación. Por ahora, el reloj judicial se detiene.

AUDIENCIA

Gaby vuelve hoy al banquillo en una audiencia en la que su defensa intentará flexibilizar las medidas cautelares. La apuesta es cambiar el arresto domiciliario por opciones menos restrictivas, como la firma periódica o la prohibición de salir del país. ¿Logrará volver a su rancho en Penonomé?

EL MÁS LARGO

El juicio por la operación «Fisher», que desarticuló una red criminal vinculada al Clan del Golfo, ya tiene su lugar en la historia judicial: es el más prolongado desde la entrada en vigor del Sistema Penal Acusatorio. La audiencia arrancó en julio de 2025 y se extendió por 15 meses. ¡Un proceso de largo aliento que puso a prueba la paciencia de todos!

FALLO

Por los pasillos de la Cortesana corre la comidilla de que, con el juicio y la condena por la operación «Fisher» ya despachados por la jueza Marquínez, todas las miradas apuntan ahora al caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción de la región. ¡Dicen que el fallo viene bajando y promete sacudir el panorama!

BOTELLA

Mientras en la regional del West de la entidad de los techos hay funcionarios que cumplen con su horario, otra llega a las 11:00 a. m. y solo atiende a amigos y copartidarios. Para rematar, su nombramiento aún no ha sido oficializado. Ya ocupó otro puesto en el que tampoco se destacaba precisamente por trabajar.

LAUDO

La Cortesana metió tijera al laudo arbitral por el pleito del Town Center. Eso sí, el tijeretazo fue parcial: se mantiene la obligación de los Bern de pagar 77 millones de billullos a sus socios y otros 6 millones en honorarios a los árbitros.

CAMBIO DE HORARIO