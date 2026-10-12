La Llorona del 13 de octubre de 2026

GIRO INESPERADO

El gobierno paso firme ha evaluado dar un giro de 180 grados en el tema de Venezuela. Lo que antes no reconocían, ahora estarían dispuestos a reconocerlo. Después de todo lo ocurrido durante la Asamblea General de la ONU, ya no tendría sentido seguir insistiendo en algo que ni Washington termina de asumir.

PEQUEÑO INCIDENTE

Me cuentan que el viernes, antes del terremoto, a lo interno del gobierno hubo muchos cortocircuitos en medio de la celebración de la salida de la lista gris. Resulta que el ministro del chenchén se adelantó a divulgar la información, cuando ya estaba acordado que sería el presi Mulino quien haría el anuncio.

CONTRADICCIÓN

El ministerio del chenchén salió el domingo a decir que no solicitará una dispensa a la Asamblea Nacional, pero la propia resolución que declara el Estado de Emergencia deja la puerta abierta: autoriza a la entidad a pedir la excepcionalidad. Una cosa dicen y otra dejan escrita. ¿En qué quedamos?

BUROCRACIA INNECESARIA

Me cuentan que algunos municipios del interior están sacándose requisitos de la manga. Ahora emiten decretos para exigir a los comercios certificaciones de ingenieros estructurales, adicional al visto bueno del Sinaproc. Con la crisis encima, ¿también hay que sobrevivir a la tramitología?

LOCURA TOTAL

Me dice un interiorano que exigir a los comercios contratar a un ingeniero estructural idóneo es una locura. En el interior, conseguir uno es, como dicen en el campo, ¡ensillar un noneco! ¿Y mientras tanto, quién responde por los días que pasan con las puertas cerradas?

OJO

La Contraloría flexibilizó el uso de los fondos de inversión de las juntas comunales para atender a los afectados por el terremoto y autorizó el traslado de personas en vehículos sin salvoconducto. La emergencia exige agilidad, pero, ojo, autoridades: ¡que no se les vaya la mano en pollo ni aprovechen el temblor para hacer fiesta con los fondos públicos!

A MANO ALZADA

La cueva de la 5 de Mayo suspendió la sesión del pleno de ayer y hoy la traslada a la sede del Parlatino. La pregunta es cómo harán las votaciones si allá no está instalado el sistema electrónico. ¿Será a mano alzada o a golpe de curul? En la agenda están las reformas electorales y una decena de proyectos de ley.

EN VEREMOS

Al parecer, el debate de las reformas electorales quedará en veremos hasta segunda orden. Algunos diputados del interior, especialmente de los circuitos afectados por el terremoto, no tienen planes de regresar al pleno hasta que la situación se normalice. Las reformas tendrán que esperar a que pase el temblor.

EDIFICIO ENFERMO

El exvicepresidente Arturo Vallarino recordó ayer, en su cuenta de X, que el edificio principal de la cueva de la 5 de Mayo, donde funcionan el pleno, la Comisión de Presupuesto y otras dependencias, ha sido reparado en varias ocasiones y data de la década de 1970.

ESTIMACIÓN POBLACIONAL

Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Panamá cerrará 2026 con una población de 4 millones 645 mil 365 habitantes. Si el ritmo se mantiene, para 2035 el país estaría rozando los 5 millones. La cuenta poblacional sigue creciendo y el país tendrá que prepararse para lo que viene.

AL QUIRÓFANO