La Llorona del 11 de octubre de 2026

BUENA MEDIDA

El piardi canceló su jornada de inscripción de hoy domingo, cuando celebra un año de existencia en el panorama político, debido al terremoto. Como dirían en el campo, la masa no está para bollo. En medio de una tragedia, salir a conquistar adherentes habría sido de muy mal gusto. Esta vez, la prudencia le ganó al proselitismo.

ACTIVIDAD POLÍTICA

Los que se mueven este fin de semana son los del PP, con elecciones de directivas en Bocas del Toro, Azuero y Chiriquí. Buscan caras nuevas para reforzar sus estructuras regionales. Dicen que no serán muchos, pero al menos caminan sin darse puñaladas internas.

DE MAL GUSTO

En medio de la tragedia, las redes sociales se inundaron de comentarios dizque chistosos y comparaciones coyunturales que, lejos de aportar al debate, solo dejaron al descubierto lo burdo. Si no tienen mucho que decir, mejor no decir nada. Hay momentos en que el silencio dice mucho más que las palabras.

LLAMADO IMPORTANTE

Los camisas rojas solicitan a los residentes en general, especialmente a quienes viven en edificios, que realicen inspecciones de los sistemas de gas con personal idóneo. Ya se han registrado tragedias relacionadas con este tema y, tras el terremoto, es aún más importante asegurarse de que todo esté asegurado.

RECLAMO

Al diputado Cedeño, el calvo, no le hizo mucha gracia que el presi Mulino agradeciera a todo el mundo, menos a la cueva de la 5 de Mayo, por la salida de la lista gris. Se descargó en sus redes contra el Gobierno. Algo de razón tiene: en la cueva también pusieron su granito de arena con la Ley de Sustancia Económica, que fue clave. Al César, lo que es del César.

INSCRIPCIÓN A LA CARTA

Me cuentan que, por los lados del West, una madrastra de la patria anda ofreciendo puestos en la cueva de la 5 de Mayo a cambio de firmas para inscribir adherentes en un colectivo político. La propuesta es conseguir nada menos que cinco libros de inscripción. ¡Qué manera tan creativa de hacer política!

REGLAMENTO DISCIPLINARIO

En la Plaza de la Democracia le metieron mano al reglamento interno administrativo, especialmente lo relacionado las sanciones a las faltas de sus funcionarios. Ahora, las faltas graves y muy graves prescriben a los 60 días, mientras que las demás tienen apenas 30 días.

CAPACITACIÓN

En la cueva de la 5 de Mayo capacitaron a los funcionarios sobre la Ley 7 de 2018, que combate el acoso y la discriminación contra la mujer. La iniciativa, impulsada por la entonces diputada Ana Matilde Gómez, recibió fuertes críticas en su momento, pero terminó convirtiéndose en ley. ¡El tiempo le dio la razón!

CHENCHÉN BAJANDO

El Ministerio de Vivienda ya cuenta con 13 millones de billullos para el Fondo Solidario de Vivienda. Con estos recursos se saldarán compromisos pendientes con 1,314 familias que compraron su primera casa con el aporte estatal de 10 mil dólares. ¡Por fin les llega el billete a quienes llevan rato esperando!

ATENCIÓN CIUDADANA

En MiBus tienen motivos para sacar pecho: recibieron el premio a la Calidad de Atención Ciudadana, otorgado por el 311 Panamá. El reconocimiento los impulsa a seguir trabajando de la mano con los usuarios. ¡Que el buen servicio no sea solo para la foto, sino para cada parada y cada viaje!

PENA CAPITAL