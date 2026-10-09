La Llorona del 10 de octubre de 2026

SISMO EN PANAMÁ

La tierra sacudió a Panamá y nos recordó, en cuestión de segundos, lo frágil que puede ser la tranquilidad. Por fortuna, los primeros balances no reportaron víctimas fatales. ¡Y eso sí que merece celebrarse! Hubo miedo, carreras y daños que evaluar, pero también motivos para agradecer. Que el susto no se olvide tan pronto: la prevención debe comenzar cuando todavía tenemos la fortuna de poder contar lo ocurrido.

¡LA SOLIDARIDAD REGRESA!

Los mensajes de apoyo al presidente Mulino desde países amigos tienen un significado especial. Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Guatemala, Chile y Venezuela han expresado su disposición de ayudar a Panamá tras el terremoto. Y conviene recordar que este país también tendió la mano cuando Venezuela sufrió su tragedia, enviando rescatistas y ayuda humanitaria. En las horas difíciles se conoce el valor de la generosidad.

ALCALDE EN ÓRBITA

En pleno terremoto, el Chacalde encontró tiempo para pedirle a Elon Musk equipos Starlink por redes sociales. ¡Ave María! La conectividad puede ser vital en una emergencia, pero ¿no era más serio coordinar primero con las autoridades y explicar dónde se necesitan? ¡Que alguien le recuerde que las emergencias se atienden, no se convierten en espectáculo!

EN LA MIRA

Hablando del Chacalde, me cuentan que tendrá que rendir cuentas ante la Antai por algunas irregularidades en la planilla. La entidad fiscalizadora admitió una denuncia por unos cambios de posición en la Chacaldía que huelen a jugada turbia, porque, aunque hubo movimiento de planilla y de la forma de pago, el monto quedó intacto.

MAQUILLAJE EN DUBAI

Me cuentan que la influencer del maquillaje no pierde ocasión para cuestionar a la Marina Mercante panameña. Pero por ahí también se comenta que su relación con el negocio marítimo podría ser más cercana de lo que aparenta. ¿Será que una cosa es criticar la bandera y otra cuando hay intereses comerciales de por medio? ¡Ay, que el maquillaje no tape las contradicciones!

POROTAZO

El gobierno paso firme se anotó un tremendo porotazo al lograr sacar a Panamá de la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. La emoción debió ser de campeonato, porque no aguantaron ni a que saliera el sol para tirar la noticia. ¡Cuando hay buenas nuevas, hasta la madrugada se queda corta!

LISTA NEGRA

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea finalmente le dieron borrón a Panamá de la desteñida lista negra y lo pasaron al Anexo II. El presidente Mulino asegura que el logro es fruto de una intensa gestión internacional, llevando el tema a cuanta reunión y foro se les cruzaba en el camino.

REAPARECIÓ

El que reapareció fue el líder de Otro Camino, para confirmar su famosa reunión con el asilado. Que también se reunirá con otros actores políticos y que, con tantos problemas en el país, no vale la pena desgastarse hablando de ese encuentro. Bueno, ya saben: al parecer, reunirse con condenados no es motivo para ponerse nervioso.

IRONÍAS

El ministro cuidador del ambiente alardeando de una reunión con un diputado de San Miguelito, cuyo nombre da igual mencionar porque por la cueva de la 5 de Mayo quizás ya lo olvidaron: no brilla precisamente por su presencia. Hablaron de atender los desafíos ambientales, pero su mayor desafío parece ser asistir al pleno.

BUENA SEÑAL

En la Caja maltratada mantienen jornadas de capacitación en lenguaje de señas para sus funcionarios, con la finalidad de brindar una atención médica más accesible y derribar las barreras de comunicación. En atención, al menos hablar el mismo idioma.

IRRESPETUOSO