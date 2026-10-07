La Llorona del 8 de octubre de 2026

Por los lados de la avenida Balboa ya tienen casi cocinada la auditoría al contrato de leasing de los equipos tecnológicos que adquirió la Plaza de la Democracia para las elecciones de 2024. Lo curioso es que buena parte de esos equipos terminó tirada en un depósito de la entidad. ¡Tanto billete para terminar agarrando polvo!
Me dicen que la pieza clave de este caso sería el exdirector de Tecnología, quien supuestamente se prestó para el chanchullo, dejó el plumero y ahora vive en Miami. La pregunta es si, cuando llegue la hora de rendir cuentas, terminará como todo un Pavarotti.
Los detalles de la trama que involucra al exdirector de la Caja maltratada, Lau Cortés, quedarán bajo llave, luego de que la audiencia fuera declarada reservada. Es decir, solo las partes involucradas tendrán acceso a lo que ocurra puertas adentro. Los periodistas, a conformarse con las versiones que entreguen la Fiscalía y la defensa.
Los periodistas que acudieron a la audiencia todavía se preguntan cuáles fueron las razones de peso para mandarla bajo llave. El argumento de la jueza fue la “presunción de inocencia”. ¡Con semejante criterio, todas las audiencias tendrían que celebrarse a puertas cerradas! ¿Será que ahora la justicia también viene con cortinas?
Dice Shirley que los fondos solicitados al ministerio del chenchén son para hacerle frente a obligaciones presupuestarias heredadas de la administración pasada. ¿Habla del periodo del ñamista Herrera, del de su copartidaria Castañeda o de ambos? A estas alturas, la culpa parece andar buscando dueño.
Me cuentan que un decano, muy cercano a un diputado, de la universidad del pueblo anda moviendo fichas por si acaso algo pasa en la Colina. La pregunta cae sola: ¿qué sabe sobre el futuro rector que el resto de los universitarios y la comunidad nacional todavía desconoce? Cuando las fichas empiezan a moverse antes de tiempo, por algo será.
Ninguno de los 64 aspirantes a la Carrera Diplomática e Insular logró el puntaje mínimo de 81 sobre 100 para avanzar en el concurso. El mejor resultado apenas llegó a 78.48. El dato deja una pregunta sobre la mesa: ¿se está quedando Panamá sin diplomáticos o la vara la pusieron demasiado alta?
Los vietnamitas le tienen el ojo puesto a la Zona Libre de Colón. Por esos lares ven a Panamá como la puerta de entrada al mercado latinoamericano, mientras que ellos quieren convertirse en el trampolín de Panamá hacia los mercados asiáticos.
Las autoridades deberían mirar con más atención hacia el campo y, sobre todo, hacia la formación de los profesionales. El Colegio de Ingenieros Agrónomos ya lanzó la alerta: la reducción de recursos destinados a la formación académica puede poner en jaque el relevo generacional. Sin nuevos profesionales preparados, el agro podría terminar pagando la factura.
La Estrella de Panamá sigue marcando la pauta informativa del país y el respaldo de sus lectores se siente cada vez más. A pesar de perder su cuenta de Instagram, la nueva cuenta ya superó los 100 mil seguidores de forma totalmente orgánica. Se cayó una cuenta, pero la credibilidad y la audiencia siguen creciendo.
La Chacaldía ya tiene encendidos los planes para las celebraciones de las fiestas de fin de año, que arrancan el 6 de diciembre con el alumbrado del arbolito de Navidad. Este año se destinarán 3.3 millones de billullos. Con semejante billete, habrá que pedir que también se enciendan las luces sobre el uso de esos fondos.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...