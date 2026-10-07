La Llorona del 8 de octubre de 2026

AUDITORÍA

Por los lados de la avenida Balboa ya tienen casi cocinada la auditoría al contrato de leasing de los equipos tecnológicos que adquirió la Plaza de la Democracia para las elecciones de 2024. Lo curioso es que buena parte de esos equipos terminó tirada en un depósito de la entidad. ¡Tanto billete para terminar agarrando polvo!

AUDITORÍA II

Me dicen que la pieza clave de este caso sería el exdirector de Tecnología, quien supuestamente se prestó para el chanchullo, dejó el plumero y ahora vive en Miami. La pregunta es si, cuando llegue la hora de rendir cuentas, terminará como todo un Pavarotti.

RESERVADA

Los detalles de la trama que involucra al exdirector de la Caja maltratada, Lau Cortés, quedarán bajo llave, luego de que la audiencia fuera declarada reservada. Es decir, solo las partes involucradas tendrán acceso a lo que ocurra puertas adentro. Los periodistas, a conformarse con las versiones que entreguen la Fiscalía y la defensa.

RARO

Los periodistas que acudieron a la audiencia todavía se preguntan cuáles fueron las razones de peso para mandarla bajo llave. El argumento de la jueza fue la “presunción de inocencia”. ¡Con semejante criterio, todas las audiencias tendrían que celebrarse a puertas cerradas! ¿Será que ahora la justicia también viene con cortinas?

PASANDO FACTURA

Dice Shirley que los fondos solicitados al ministerio del chenchén son para hacerle frente a obligaciones presupuestarias heredadas de la administración pasada. ¿Habla del periodo del ñamista Herrera, del de su copartidaria Castañeda o de ambos? A estas alturas, la culpa parece andar buscando dueño.

DECANO SE MUEVE

Me cuentan que un decano, muy cercano a un diputado, de la universidad del pueblo anda moviendo fichas por si acaso algo pasa en la Colina. La pregunta cae sola: ¿qué sabe sobre el futuro rector que el resto de los universitarios y la comunidad nacional todavía desconoce? Cuando las fichas empiezan a moverse antes de tiempo, por algo será.

FRACASO DIPLOMÁTICO

Ninguno de los 64 aspirantes a la Carrera Diplomática e Insular logró el puntaje mínimo de 81 sobre 100 para avanzar en el concurso. El mejor resultado apenas llegó a 78.48. El dato deja una pregunta sobre la mesa: ¿se está quedando Panamá sin diplomáticos o la vara la pusieron demasiado alta?

INTERÉS

Los vietnamitas le tienen el ojo puesto a la Zona Libre de Colón. Por esos lares ven a Panamá como la puerta de entrada al mercado latinoamericano, mientras que ellos quieren convertirse en el trampolín de Panamá hacia los mercados asiáticos.

AGRÓNOMOS

Las autoridades deberían mirar con más atención hacia el campo y, sobre todo, hacia la formación de los profesionales. El Colegio de Ingenieros Agrónomos ya lanzó la alerta: la reducción de recursos destinados a la formación académica puede poner en jaque el relevo generacional. Sin nuevos profesionales preparados, el agro podría terminar pagando la factura.

IMPARABLE

La Estrella de Panamá sigue marcando la pauta informativa del país y el respaldo de sus lectores se siente cada vez más. A pesar de perder su cuenta de Instagram, la nueva cuenta ya superó los 100 mil seguidores de forma totalmente orgánica. Se cayó una cuenta, pero la credibilidad y la audiencia siguen creciendo.

LUCES, ACCIÓN