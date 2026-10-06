La Llorona del 7 de octubre de 2026

PECES GORDOS

Con la aprehensión de Lau Cortés, por una investigación por supuesto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, relacionada con una lesión patrimonial de unos 500 mil billullos, y la del exbanquero, la pregunta que queda en el aire es inevitable: ¿será el comienzo de la caída de los peces gordos?

BROTE VIRAL

Me cuentan que las salas de cuidados intensivos de varios hospitales están reventadas por un fuerte brote viral y que todo apunta a un repunte del COVID. Piden a las autoridades de Salud que salgan del mutis y expliquen qué está pasando. El asunto pinta serio y, en temas de salud pública, el silencio solo alimenta la preocupación.

ISLA PENAL

Lo que está haciendo ruido, y bastante, es lo que ocurre en Coiba. En las últimas semanas se han acumulado tres situaciones que levantan las alarmas: un reo que no fue llevado a su audiencia, otro que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital y, ahora, la versión de que uno habría intentado suicidarse.

FIRMAS PAGADAS

Me cuentan que están ofreciendo billullos para recoger firmas a favor de un proceso constituyente. El runrún ya llegó a los oídos de algunos, que piden a la Plaza de la Democracia y a la Fiscalía Electoral ponerle la lupa al asunto. Si hay billullo de por medio, la pregunta es quién está pagando y, sobre todo, ¿para qué?

ENCRUCIJADA

Los jubilados quedaron en una encrucijada si quieren ver materializada su lucha por aumentar sus beneficios. Aunque se volvió a presentar el proyecto, todo dependerá de la cueva de la 5 de Mayo para aprobarlo antes del 31 de octubre y dejarlo en manos de Mulino para su sanción. Si no, toca esperar hasta 2027.

AL RUEDO

Otro que se tira al ruedo político es el vicealcalde, quien ya comenzó las calistenias para poner en marcha la recolección de firmas de su Movimiento Valores de Patria. Tiene hasta agosto del próximo año para completar el respaldo y constituirse legalmente de cara a 2029. De lo contrario, tocará esperar hasta 2034.

EL ACELERADOR

Al parecer, el proyecto del teleférico de San Miguelito tiene al gobierno paso firme pisando el acelerador. En menos de un mes, el contrato fue adjudicado y refrendado. Ahora solo falta la orden de proceder para que arranque la construcción. ¡Eso sí es meterle velocidad a la obra pública!

RUIDO

Hablando del gobierno paso firme, mucho ruido ha generado que la comitiva presidencial de gira por Asia haya alquilado un jet privado para trasladarse de Singapur a Vietnam. La jugada requiere una buena explicación, porque las finanzas públicas no están precisamente para darse esos lujos. ¿Quién paga la cuenta?

ACUERDOS

El presi Mulino cerró su gira por Asia con nueve acuerdos de cooperación e intercambio de tecnología, conocimientos y experiencias con Vietnam. Además, sostuvo una reunión con su homólogo vietnamita, To Lam, quien lo recibió con los más altos honores de Estado.

COMISIÓN PATRIA