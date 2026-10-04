La Llorona del 5 de octubre de 2026

RECOMENDACIONES

La Comisión de Presupuesto entregará —o, al menos, eso es lo que se comenta en los pasillos— al ministerio del chenchén la propuesta de modificación del Presupuesto del Estado. Los ajustes a los números superan los 400 millones de billullos.

PRIORIZAR

Para el “chiquillo” Lucho, toca revisar con lupa qué gastos realmente son prioritarios. Mientras se destinan millones a rubros que pueden esperar, hospitales como el del Niño, el Oncológico y el Materno Infantil enfrentan recortes millonarios.

ÚLTIMAS SEMANAS

La cueva de la 5 de Mayo entra en la recta final de sus sesiones ordinarias. En cuatro semanas termina el periodo legislativo y, si el Presupuesto del Estado no logra ser aprobado en tercer debate, el Ejecutivo tendrá que sacar el comodín de las sesiones extraordinarias.

ESTRATEGA

Me cuentan que la Comisión Interministerial que analiza el tema minero contrató a un estratega político centroamericano para diseñar el libreto. El personaje tiene en su hoja de vida haber sido embajador en Washington. Que los anuncios de la semana pasada no fueron improvisados, sino parte de una estrategia que ya está en marcha.

DESAPARECIÓ

Me escribe un analista político, entre broma y en serio, para decirme que el mandamás de Otro Camino se desapareció literalmente. Desde que se destapó la reunión en la fría Bogotá, es poco lo que se ha escuchado del excandidato presidencial. Ni siquiera el hervidero de las reformas electorales lo ha animado a salir.

HUELE A CAOS

Los chorreranos están preocupados por el accidentado arranque del proceso de licitación de la basura. Al parecer, el burgomaestre se ha rodeado de gente con poca experiencia y el asunto ya empieza a oler mal. Por los vientos que soplan, si la cosa sigue así, la Autoridad de Aseo tendrá que entrar en escena.

CONTRADICCIÓN

Un ministro salió de la Comisión de Presupuesto echando chispas por los reclamos relacionados con el gasto de 60 mil billullos en líneas telefónicas. Mandó a devolver el celular, pero cuando llegó al cargo, pidió el último modelo de iPhone. También pidió que le quitaran la línea. El tema es que, con línea o sin línea, la cuenta igual llega al Estado.

PRIMER DEBATE

La Comisión de Comercio tiene previsto realizar mañana el primer debate de las reformas al sistema eléctrico. La semana pasada terminó la consulta ciudadana, en la que se presentaron unas 115 propuestas de modificación. Ahora viene lo bueno: toca ver cuántas de esas propuestas sobreviven al filtro de la comisión.

FISCALIZADOR

Me cuentan que el personal médico de una policlínica en San Francisco no está muy contento con eso de que las autoridades manden a un fiscalizador a verificar si las incapacidades concedidas se justifican o no. Dicen que no tardarán en llegar los oficios explicando lo que, en algunos casos, parece injustificable.

MUY COMENTADA

La entrevista de La Estrella de Panamá a la tía Mayín dio mucho de qué hablar, especialmente por sus críticas al chacalde, sus comentarios sobre MAN y su cercana amistad con Omar Torrijos. Al parecer, al chacalde no le hizo ninguna gracia el jalón de orejas y respondió sacando trapos sucios.

ABANDONA LA CUEVA