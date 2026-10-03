SABROSO

Me dicen que Shirley no se fue sola para la Madre Patria. En el periplo europeo la acompaña Fátima. Y el cuento no termina allí. Nadie sabe con exactitud cuál es el motivo del viaje y, para rematar, el viático ronda los 5 mil billullos. Con razón tanta insistencia y opacidad para aprobar el traslado de partida por 35 millones.

RECOMENDACIONES

La Comisión de Presupuesto de la cueva de la 5 de Mayo ya afila el lápiz para preparar sus recomendaciones sobre el presupuesto del Estado y mandárselas al ministerio del chenchén. Dicen que priorizarán renglones clave como salud, agua, infraestructura vial y el pago de primas de antigüedad.

ENREDO

Me dicen que el director administrativo del ministerio del chenchén enredó las cifras de los viáticos que reciben los altos funcionarios en sus giras internacionales. Resulta que no son 500 billullos diarios, sino menos. Pero los mandamases tuvieron que pelarse el pecho para tratar de justificar una cifra que, al final, estaba equivocada.

DELICADO

En una junta comunal del West denuncian que a personas que realizan trabajos comunitarios les estarían exigiendo inscribirse en un determinado partido y conseguir, además, diez nuevos adherentes. La pregunta es si ahora hasta el cumplimiento de penas se politizó. Ojo, Ministerio Público y jueces de cumplimiento.

A LA ZONA DE ESPERA

En la cueva de la 5 de Mayo, al parecer, le dieron larga a la discusión del proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu. La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, estaba en fila para arrancar el segundo debate, pero terminó bajada del orden del día. Por ahora, el proyecto quedó en la sala de espera.

VACACIONES

Me dicen que al director de Bienes Aprehendidos lo mandaron de vacaciones por tres meses y que, mientras tanto, han salido destituidos cuantos funcionarios se encontraban en el pasillo. Por allí no ha quedado títere con cabeza. Parece que la escoba entró con ganas de barrer.

PLATOS ROTOS

La comidilla en Bienes Aprehendidos es que el director terminará pagando los platos rotos por las travesuras del mandamás anterior, quien, según cuentan, se la pasaba amenazando a los funcionarios y alardeando de que sus influencias llegaban hasta lo más alto.

DESESPERADOS

Funcionarios de la regional del distrito especial de una entidad descentralizada están al límite por los constantes acosos que reciben de la directora, pese a las quejas presentadas ante Antai y el Ministerio Público. La pregunta es si los tres jefes están esperando que ocurra una desgracia.

PERSECUCIÓN

Por los lados del ministerio de las culebritas del West, me dicen que los funcionarios están aterrados por lo que describen como un régimen de persecución, terror y acoso que habría impuesto la odontóloga, ahora aliada con una recién designada. Dicen que el ambiente está que corta el aire. ¡Tampoco así!

SENTADOS

Empresarios y trabajadores organizados tendrán una mesa de diálogo permanente para buscar salidas a los conflictos laborales, reducir el empleo informal y fomentar el trabajo decente, entre otros temas. Conato y Conep ya venían calentando motores con conversaciones previas. Ahora toca sentarse a la mesa y ver si los acuerdos pasan del papel a la realidad.

ATERRIZA