La Llorona del 6 de octubre de 2026

DESPEDIDA

Me cuentan que hay una decena de panameños organizándose para despedir a uno de los mandamases de la Plaza de la Democracia. Lo sabroso del cuento es que las pancartas y consignas serán para recordar a los 300 funcionarios que botó. Esta despedida, más que protocolaria, quedará en la historia de la democracia criolla.

NEPOTISMO

Con la llegada de nuevas autoridades a la universidad del pueblo, también se asoman casos de nepotismo. Me dicen que un decano, cercano a un diputado, designó a un nuevo director de una de las escuelas y, de paso, a su esposa como directora administrativa. La política se graduó con honores y se toma la enseñanza científica.

CAYÓ EL EJECUTIVO

Las autoridades judiciales le cayeron a un exejecutivo bancario vinculado al lío de los créditos fiscales. En medio del escándalo, al parecer salió por la puerta de atrás de la entidad, donde hasta septiembre pasado se desempeñó como director de Finanzas. Pero hay un detalle: en el Registro Público aún figura como apoderado.

INTERROGANTE

La jefa de los servicios públicos aparece todos los domingos en un programa de opinión para repetir el mismo libreto. La pregunta que queda en el aire es sencilla: ¿cuánto del presupuesto se estará destinando a estas apariciones en espacios abiertos, sin debate y con el mismo discurso de siempre?

AGENDA FLOJA

Ahora que concluyeron las vistas presupuestarias, parece que en la cueva de la 5 de Mayo se quedaron sin agenda en las comisiones permanentes, ¿o será que los lunes son sagrados? La semana arrancó con la presentación de una revista, Debate, y una subcomisión. Mucho ruido para tan poca faena.

Y EL OTRO

El fin de semana circuló una foto del mandamás del Partido Alianza junto a uno de sus diputados, en la que hablaron sobre las reformas electorales. ¿Y el otro padrastro de la patria? ¿Agenda apretada o será que no está siguiendo las directrices del partido? Para hablar de reformas, reunir a los dos diputados tampoco parece una misión imposible.

ARDE TROYA

Me cuentan que por los lados del Consejo Municipal de Arraiján la cosa está que arde. Los reclamos contra Stefany han subido de tono y ya hay quienes hablan de un posible “golpe de Estado” municipal. Muchos recuerdan que a finales de la década del 50 pasó algo similar y la historia se repite en espiral.

CUEVA HERIDA

Por la cueva centroamericana ya salieron a responder a la decisión de Ortega de abandonar el bloque, recordándole que la integración regional no es un juego de quita y pon, sino un compromiso histórico con la paz, los derechos humanos y la democracia. Mientras tanto, analizan los alcances jurídicos de la polémica salida.

ADHESIÓN

Singapur se suma a la lista de países que se han adherido al Tratado de Neutralidad del Canal. Durante su visita al país asiático, el presi Mulino sostuvo una reunión con el primer ministro Lawrence Wong, en la que ambos fueron testigos de la firma de un memorándum entre Tocumen S.A. y SATS para fortalecer la conectividad de carga.

MAPATÓN

Unas 705 urbanizaciones y 1,051 fincas del país ya fueron digitalizadas y pueden ser georreferenciadas mediante el Sistema de Información Geográfica, una herramienta que promete poner orden en la gestión pública. El Miviot, junto con la UTP, desarrolla el programa Mapatón, que busca digitalizar la información catastral.

TRES PUNTOS