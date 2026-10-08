La Llorona del 9 de octubre de 2026

FRACTURADOS

Me escribe un analista político para decirme que las reformas electorales están terminando de fracturar al bloque legislativo de los partidos tradicionales que llevó a Shirley a la presidencia. Lo que ayer parecía una alianza para mandar, hoy amenaza con quedar hecho cenizas. El pulseo está dejando más grietas que acuerdos.

INSISTIRÁN

Aunque los diputados artífices de los cambios al proyecto de reformas electorales ya dejaron claro que el documento no volverá a primer debate, hay padrastros de la patria que insisten en bajarlo. Tremendo arroz con mango se encontrará Shirley cuando regrese a la cueva de la 5 de Mayo, después de su visita a la Madre Patria.

NÚMERO UNO

Panamá ocupa el primer lugar en América Latina en el índice de contrabando de cigarrillos. El tema fue debatido en Buenos Aires, Argentina, donde también se puso sobre la mesa el efecto de las excesivas regulaciones que, lejos de frenar el negocio ilícito, terminan dándole más oxígeno.

EL DEBATE

En la cueva de la 5 de Mayo se cocinan varias propuestas de ley que buscan regular e incluso prohibir el consumo de dispositivos electrónicos con nicotina. Mientras algunos consideran que la medida es saludable, otros advierten que las prohibiciones no impedirán que estos aparatos sigan circulando y usándose. El debate está que arde y echando humo.

DESPROPORCIONADO

Por los lados de la tierra del bollo y el chicheme, una madrastra de la patria anda proponiendo que el Patronato de la Feria pague 100 mil billullos mensuales, es decir, más de un millón al año. Al parecer, se le olvidó un pequeño detalle: los patronatos son organizaciones sin fines de lucro.

INCONSCIENTE

Le mandan a preguntar a las autoridades de Aseo si todavía no se han enterado de que en la ciudad hay tranque. Poner a rodar los camiones de basura en plena hora pico es, por decir lo menos, una falta de conciencia. ¿O será que les decretaron toque de queda a los camiones para que no puedan salir de noche?

COMITÉ

Ya que hablamos de la Autoridad de Aseo, por esos lares crearon un comité técnico para la depuración y conciliación contable, con la misión de revisar la existencia de bienes, derechos y obligaciones que forman parte del patrimonio de la entidad. Ahora habrá que ver qué aparece cuando empiecen a sacudir las cuentas.

CRÉDITO ADICIONAL

La universidad del pueblo tiene a su disposición $19.7 millones de billullos adicionales a su presupuesto para cubrir cambios de categoría en sueldos fijos, pago de bonificaciones y gratificaciones, profesores de tiempo parcial y otros gastos. Con semejante refuerzo, la pregunta que queda en el aire es si los billullos alcanzarán para tanto compromiso.

SEMAFORICIDIO

Me escribe un chitreano para contarme que en la ciudad que crece sola ya no cabe un semáforo más. Hay uno en cada esquina, incluso en lugares donde nadie entiende para qué lo pusieron. A este paso, pronto habrá más semáforos que carros. Al parecer, la instalación de estos aparatos se ha convertido en un negociazo de luces verdes.

SEDE ASIÁTICA