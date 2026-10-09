¿Cuántos viajes al extranjero ha realizado Mulino desde que asumió la Presidencia?

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha realizado más de 30 viajes al extranjero desde que asumió el cargo en julio de 2024, según los datos señalados hasta octubre de 2026. Su gira más reciente incluyó visitas a Singapur y Vietnam. En algunos de estos desplazamientos, el mandatario ha estado acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y ministros de Estado. El costo de estas giras fue cuestionado recientemente por el diputado José Pérez Barboni ante la Asamblea Nacional, quien estimó que movilizar al presidente en los habría representado unos $1.17 millones, tomando en cuenta viáticos y el uso del avión presidencial.

¿Cuántos viajes ha realizado el presidente Mulino al exterior?

En total, el presidente José Raúl Mulino ha realizado más de 30 viajes, entre los que destacan los siguientes: -3 de octubre 2026 | Destino: Vietnam y Singapur - Objetivo: Fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar oportunidades de inversión en logística y marina mercante, y ampliar la cooperación económica y diplomática entre ambos países, mediante reuniones de alto nivel y actividades oficiales.

-2 de septiembre de 2026 | Destino: Ecuador - Objetivo: Fortalecer las relaciones bilaterales y abordar con su homólogo Daniel Noboa temas de comercio, inversión, migración y seguridad. -13 de julio 2026 | Destino México - Objetivo: fortalecer las relaciones bilaterales, impulsar el comercio y atraer nuevas inversiones a Panamá. -28 de julio 2026 | Destino: Perú - Objetivo: Asistió a la juramentación de la nueva presidente, Keiko Fujimori, donde sostuvo una reunión bilateral con Fujimori para tratar asuntos comerciales, inversiones y seguridad, y expresó interés en revitalizar el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Perú.

-7 de mayo 2026 | Destino: Costa Rica - Objetivo: Participó en la toma de posesión de la presidenta Laura Fernández Delgado. -1 de junio 2026 | Destino: Grecia - Objetivo: Fortalecer la posición de Panamá como líder mundial en el registro de naves, atraer nuevas inversiones en los sectores marítimo y logístico, y ampliar la cooperación bilateral en áreas como el turismo y las relaciones exteriores, mediante su participación en Posidonia 2026 y reuniones con autoridades y empresarios. -Enero 2026 | Suiza, Davos - Objetivo: Participar en el Foro Económico Mundial (WEF).

-17 de enero 2026 | Destino: Paraguay - Objetivo: Participar como testigo de honor en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea. -7 de diciembre | Destino: Noruega - Objetivo: Acompañó a María Corina Machado en la recepción del Premio Nobel de la Paz.

-19 de diciembre 2025 | Destino: Brasil - Objetivo: Asistió a la LXVII Cumbre del Mercosur como país asociado. -20 de noviembre 2025 | Destino: Costa Rica - Objetivo: Fortalecer las relaciones diplomáticas, comerciales y de cooperación entre ambos países. - 21 de septiembre 2025 | Destino: New York, Estados Unidos - Objetivo: Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) - 2 de septiembre 2025 | Destinio: Tokio, Japón - Objetivo: Promover a Panamá como la entrada de Japón a América Latina y el Caribe.

- 26 de agosto de 2025 | Destino: Brasil - Objetivo: Reunión bilateral con el presidente Lula da Silva y acuerdo con la empresa Chiquita para su retorno a Panamá - 8 de agosto | Destino: Nueva York, Estados Unidos - Objetivo: Primera reunión de Panamá encabezando el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). - 2 de julio de 2025 | Destino: Argentina - Objetivo: Participación de Panamá como Estado Asociado en Mercosur. - 27 de junio de 2025 | Destino: Sevilla, España - Objetivo: Reuniones con el Rey de España, el presidente de Ecuador y representantes de la Comisión Europea, entre ellos Ursula von der Leyen.

- 30 de mayo de 2025 | Destino: Montería, Colombia - Objetivo: Cumbre de Jefes de Estado de la Asociación de Estados del Caribe (AEC). - 10 de abril de 2025 | Destino: Perú - Objetivo: Agenda bilateral enfocada en comercio y seguridad. -10 de marzo 2026 | Destino: Chile - Objetivo: Participar en la toma de posesión del presidente José Antonio Kast. - 28 de febrero de 2025 | Destino: Uruguay - Objetivo: Asistir a la investidura presidencial de Yamandú Orsi. -23 de enero | Destino: Roma y el Vaticano - Destino: Tuvo encuentros con el presidente Sergio Mattarella, el papa Francisco y líderes empresariales italianos, para promover oportunidades de inversión y ampliar la cooperación bilateral.

- 21 de enero de 2025 | Destino: Davos, Suiza - Objetivo: Participación en el Foro Económico Mundial. - 5 de diciembre de 2024 | Destino: Uruguay - Objetivo: Panamá ingresa al Mercosur. - 20 de octubre de 2024 | Destino: Francia - Objetivo: Gira oficial y una reunión con el presidente Emmanuel Macron.