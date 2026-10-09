Embajada de Estados Unidos monitorea posibles daños tras terremoto en Panamá

La Embajada de Estados Unidos en Panamá informó que monitorea las secuelas de un terremoto de magnitud 7.6 registrado frente a la costa panameña y que evalúa posibles daños.

A través de un mensaje, la representación diplomática indicó que también verifica el bienestar y la ubicación de los visitantes y del personal en el país.

La Embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Panamá inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), mediante el sitio web STEP.State.gov, para recibir información y actualizaciones.

Asimismo, instó a sus ciudadanos a seguir las cuentas oficiales de la Embajada en las redes sociales para mantenerse informados sobre la situación y las recomendaciones de las autoridades.

El pronunciamiento se produce mientras se monitorean los posibles efectos del movimiento sísmico.

La Embajada señaló que continúa evaluando la situación y verificando las condiciones de sus ciudadanos y personal en Panamá.