Sinaproc pide calma tras movimiento telúrico percibido en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pidió a la población mantener la calma tras el movimiento telúrico que se percibió en gran parte de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, e instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad y consultar únicamente fuentes oficiales.
La institución informó que mantiene labores de monitoreo y vigilancia para dar seguimiento a la situación. También reiteró la importancia de actuar con serenidad y responsabilidad ante este tipo de eventos.
Entre las principales recomendaciones, Sinaproc pidió evitar la difusión de rumores o información no confirmada, así como seguir los protocolos de seguridad establecidos para movimientos sísmicos.
La entidad también exhortó a la población a mantenerse alejada de estructuras que presenten daños visibles y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.
Asimismo, recomendó consultar las cuentas oficiales de Sinaproc y de las instituciones correspondientes para conocer información actualizada sobre el evento.
Sinaproc indicó que continuará vigilante y comunicará oportunamente cualquier información relevante a través de sus canales oficiales.
Hasta contar con información técnica adicional, es importante verificar con las autoridades competentes datos como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento telúrico, así como posibles afectaciones en el territorio nacional.
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