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Sinaproc pide calma tras movimiento telúrico percibido en Panamá

Sinaproc pide calma tras movimiento telúrico percibido en Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 09/10/2026 14:00
La entidad mantiene labores de monitoreo y exhorta a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, evitar rumores y reportar posibles daños en estructuras

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) pidió a la población mantener la calma tras el movimiento telúrico que se percibió en gran parte de Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, e instó a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de seguridad y consultar únicamente fuentes oficiales.

La institución informó que mantiene labores de monitoreo y vigilancia para dar seguimiento a la situación. También reiteró la importancia de actuar con serenidad y responsabilidad ante este tipo de eventos.

Entre las principales recomendaciones, Sinaproc pidió evitar la difusión de rumores o información no confirmada, así como seguir los protocolos de seguridad establecidos para movimientos sísmicos.

La entidad también exhortó a la población a mantenerse alejada de estructuras que presenten daños visibles y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.

Asimismo, recomendó consultar las cuentas oficiales de Sinaproc y de las instituciones correspondientes para conocer información actualizada sobre el evento.

Sinaproc indicó que continuará vigilante y comunicará oportunamente cualquier información relevante a través de sus canales oficiales.

Hasta contar con información técnica adicional, es importante verificar con las autoridades competentes datos como la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento telúrico, así como posibles afectaciones en el territorio nacional.

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