¿Por qué se advierte de un posible tsunami tras un terremoto?

La razón por la que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió este viernes 9 de octubre una alerta de tsunami tras el sismo de magnitud 7,2 registrado esta tarde en Panamá es que el movimiento telúrico alcanzó o superó los 7 grados de magnitud en la escala de Richter.

Esto, de acuerdo con el investigador del Centro de Investigación en Geografía Aplicada de la Universidad Católica del Perú, Carlos Tavares, ocurre cuando se produce “un sismo de esa intensidad en el océano”, tal como explicó en un artículo disponible en el sitio web de la universidad.

Con el objetivo de declarar alertas de tsunami en el Pacífico, existe el Sistema Internacional de Alerta contra Tsunamis en el Océano Pacífico, con sede en Honolulu, Hawái (Estados Unidos).

“Ellos reciben información de los sismógrafos de los países del Pacífico y, cuando hay un sismo de gran magnitud, inmediatamente envían a los países la alerta de tsunami. Funcionan como una central de información que procesa la información y la retransmite a todos los demás”, explicó Tavares, quien enfatizó que todos los países cuentan con un servicio de alerta de tsunami.

De este modo, los científicos encargados de monitorear estos fenómenos toman en cuenta diversos factores, como la ubicación del evento sísmico y su epicentro, especialmente si ocurre bajo el mar o cerca de la costa, así como el tipo de falla geológica, sobre todo si implica un desplazamiento vertical del fondo marino.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, los terremotos con una magnitud de entre 6,5 y 7,5 no suelen generar tsunamis destructivos. Sin embargo, la agencia advirtió que podrían observarse pequeñas variaciones del nivel del mar en las inmediaciones del epicentro.

“Los tsunamis capaces de causar daños materiales o víctimas mortales son poco frecuentes en este rango de magnitud, aunque se han producido debido a efectos secundarios, como deslizamientos de tierra o derrumbes submarinos”, señala el sitio web oficial.