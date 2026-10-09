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Mulino ordena cerrar las oficinas públicas tras el terremoto en Panamá

Mulino ordena cerrar las oficinas públicas tras el terremoto en Panamá
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Adriana Berna
  • 09/10/2026 14:47
Tras el terremoto que sacudió Panamá este viernes, el Ejecutivo ordenó el cierre de las oficinas públicas para facilitar el reencuentro de los funcionarios con sus familiares.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se encontraba en un evento en la provincia de Bocas del Toro cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, según conoció La Estrella de Panamá.

Ante la emergencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó el cierre de todas las oficinas públicas del país para permitir que los funcionarios pudieran buscar a sus familiares tras el movimiento telúrico.

La medida se tomó en medio de la preocupación generada por el terremoto, que tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue percibido en distintos puntos del territorio nacional.

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