Mulino ordena cerrar las oficinas públicas tras el terremoto en Panamá

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, se encontraba en un evento en la provincia de Bocas del Toro cuando ocurrió el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Panamá este viernes 9 de octubre, según conoció La Estrella de Panamá.

Ante la emergencia, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ordenó el cierre de todas las oficinas públicas del país para permitir que los funcionarios pudieran buscar a sus familiares tras el movimiento telúrico.

La medida se tomó en medio de la preocupación generada por el terremoto, que tuvo su epicentro al oeste de Tonosí, en la provincia de Los Santos, y fue percibido en distintos puntos del territorio nacional.