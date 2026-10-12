Mulino se dirige al país, colegios oficiales seguirán cerrados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dirigió un mensaje al país la noche del lunes 12 de octubre durante el cual hizo un reportes de las afectaciones reportadas y la respuesta gubernamental.

“Detrás de cada afectación hay familias que necesitan respuestas. No escatimaré los recursos necesarios para que la ayuda y las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan. Estamos movilizando toda la capacidad del Estado con responsabilidad y máximo sentido de urgencia, para aliviar el sufrimiento, restablecer los servicios y acompañar a las familias”, declaró el mandatario. “Nuestra prioridad es atender las necesidades y que la ayuda llegue a quien la necesita.”

Específicamente, detalló que se han evaluado 1,744 viviendas, en las cuáles hay 6,174 afectados, matizando que la cifra se irá actualizando mientras avanza la verificación de hogares.

Como respuesta a estas familias que perdieron sus casas, anunció la construcción de casas diseñadas por la Policía Nacional, cuya construcción será adjudicada a “constructoras locales” a “precios establecidos”.

“Se construirán viviendas de dos y tres habitaciones, a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. Las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes. Estas obras tomarán tiempo, pero debemos comenzar cuanto antes”, enfatizó Mulino.

El presidente precisió que hasta el momento se han movilizado 7,100 miembros de la fuerza de seguridad para brindar ayuda humanitaria, 1,100 funcionarios y voluntarios del Sinaproc para atender las emergencias en el terreno y coordinar las operaciones con el apoyo administrativo, 460 bomberos en las zonas afectadas y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Añadió que el IMA ya ha entregado 24 mil bolsas de alimentos en zonas afectadas.

Además, ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y especialistas de Estados Unidos se sumaron a los equipos de Sinaproc para evaluar estructuras prioritarias como hospitales y escuelas.