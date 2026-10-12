Mulino se dirige al país, colegios oficiales seguirán cerrados

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dirigió un mensaje al país la noche del lunes 12 de octubre durante el cual hizo un reportes de las afectaciones reportadas y la respuesta gubernamental.
“Detrás de cada afectación hay familias que necesitan respuestas. No escatimaré los recursos necesarios para que la ayuda y las soluciones lleguen a quienes más lo necesitan. Estamos movilizando toda la capacidad del Estado con responsabilidad y máximo sentido de urgencia, para aliviar el sufrimiento, restablecer los servicios y acompañar a las familias”, declaró el mandatario. “Nuestra prioridad es atender las necesidades y que la ayuda llegue a quien la necesita.”
Específicamente, detalló que se han evaluado 1,744 viviendas, en las cuáles hay 6,174 afectados, matizando que la cifra se irá actualizando mientras avanza la verificación de hogares.
Como respuesta a estas familias que perdieron sus casas, anunció la construcción de casas diseñadas por la Policía Nacional, cuya construcción será adjudicada a “constructoras locales” a “precios establecidos”.
“Se construirán viviendas de dos y tres habitaciones, a través de un proyecto elaborado por ingenieros y arquitectos de la Policía Nacional. Las obras estarán a cargo de constructoras locales, con precios establecidos y en cumplimiento de las normas vigentes. Estas obras tomarán tiempo, pero debemos comenzar cuanto antes”, enfatizó Mulino.
El presidente precisió que hasta el momento se han movilizado 7,100 miembros de la fuerza de seguridad para brindar ayuda humanitaria, 1,100 funcionarios y voluntarios del Sinaproc para atender las emergencias en el terreno y coordinar las operaciones con el apoyo administrativo, 460 bomberos en las zonas afectadas y 700 colaboradores del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). Añadió que el IMA ya ha entregado 24 mil bolsas de alimentos en zonas afectadas.
Además, ingenieros de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) y especialistas de Estados Unidos se sumaron a los equipos de Sinaproc para evaluar estructuras prioritarias como hospitales y escuelas.
Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) publicado el 11 de octubre estimó que hay 38 mil personas con necesidades humanitaria tras el sismo. De ellos, unos 8,300 son niños, niñas y adolescentes que necesitan ayuda.
“Unicef desplegó personal de emergencia junto con socios implementadores en las provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos para realizar evaluaciones iniciales de necesidades. Los primeros reportes de campo identifican necesidades de acceso a agua segura, alojamiento, salud y apoyo psicosocial, así como daños visibles en infraestructura”, detalla el inforem. “Unicef apoya la respuesta liderada por las autoridades nacionales y coordina con otras agencias del sistema de Naciones Unidas. El trabajo se centra en evaluar las necesidades de la niñez en agua, saneamiento e higiene, educación, salud y protección, y en preparar apoyo operativo y suministros de emergencia según las necesidades verificadas”, añade el documento.
El ministro de Educación, Ventura Vega, informó por conferencia de prensa que los centros educativos oficiales permanecerán cerrados este martes, añadiendo que en el caso de los centros particulares será decisión de cada plantel.
De acuerdo a datos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) actualizados a la mañana del lunes, unas 656 escuelas oficiales han sido afectadas. El ministro de Educación compartió más detalles, incluyendo un listado de colegios oficiales que fueron completamente destruidos.
“Tenemos 35 escuelas que ya no existen, se perdieron. Vamos a hacer los esfuerzos para dar educación total a la población estudiantil de estas escuelas”, aseguró el ministro. Vega declaró que se mantienen comprometidos con brindar “educación total” a toda la población estudiantil del país, recordando que faltan unos 34 días hábiles para las graduaciones de fin de año.
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