AL FIN

A los vivos que andaban haciendo jappy con las estafas mediante la clonación de cuentas de WhatsApp se les acabó el relajo. La Fiscalía les cayó encima y capturó a cinco presuntos estafadores que se apoderaban de cuentas ajenas para hacer de las suyas. ¡Se les dañó el negocio!

EN BLANCO

La cueva de la 5 de Mayo cerró la semana con las manos vacías: ni un solo debate de proyectos de ley logró avanzar. Entre discursos y reclamos, apenas alcanzaron a abordar la extensión del contrato entre el Estado y la Fundación Ciudad del Saber, pero ni siquiera consiguieron aprobarla en segundo debate.

INFORME

La Comisión de Presupuesto aprobó el informe de las vistas presupuestarias y lo remitió al ministerio del chenchén para que haga los ajustes y redistribuya los billullos. Ahora la pelota está en la cancha del Gobierno, que deberá cuadrar las cuentas y devolver el proyecto a la cueva de la 5 de Mayo.

VUELVEN

La Comisión de Presupuesto aprovechó el informe enviado al ministerio del chenchén para colar 23 millones de billullos adicionales en el presupuesto de la cueva de la 5 de Mayo. ¡Qué casualidad! Ahora la pelota está en la cancha del Ejecutivo, que tendrá que decidir si les sigue el juego o les pasa la sugerencia por manteca.

LUZ VERDE

El teleférico empieza a despegar: la empresa constructora ya tiene la orden de proceder para arrancar las obras de un proyecto que promete generar empleo y cambiar la movilidad en el distrito especial. A finales de 2028, los residentes podrán subirse a este nuevo sistema de transporte. ¡Ahora sí va en serio!

BILLETES BAJO LUPA

El gobierno Paso Firme soltó el chenchén para atender a los damnificados y depositó fondos en las juntas comunales y alcaldías. A cada repre le tocarán 10 mil billullos y a los alcaldes, 20 mil. Eso sí, la Contraloría tendrá la lupa puesta, porque una cosa es ayudar a los afectados y otra muy distinta es que alguien quiera aprovecharse de la emergencia.

LUPA FISCAL

Está bien que se destinen fondos a los gobiernos locales para atender la emergencia, pero lo que no puede repetirse es el festín con el dinero público que se ha dado en el pasado. Este país no está para esperar un cambio de gobierno y descubrir, años después, que mientras los damnificados pasaban páramo, otros hacían fiesta con el chenchén del Estado.

ALERTA

Google puso a Panamá en el radar sísmico al incorporar al país a su Sistema de Alertas Sísmicas para teléfonos Android. Se trata de una tecnología gratuita que envía advertencias a los usuarios para que puedan reaccionar a tiempo. Después del susto que nos dio la tierra, contar con una alerta en el celular puede marcar la diferencia.

GANÓ EL PULSEO

Benicio le ganó el pulso al presi Mulino en la pelea por los arrecifes coralinos. Aunque el Ejecutivo había vetado la propuesta que les quitaba protección, los padrastros de la patria en la cueva de la 5 de Mayo la aprobaron por insistencia y la convirtieron en ley de la República.

INTERESADOS

Por estos lares anda un grupo de empresarios gallegos con la mira puesta en Panamá y el interés de impulsar un proyecto pecuario enfocado en especies menores. Ya movieron sus fichas y se sentaron a conversar con las autoridades del agro y de Comercio e Industrias. Ahora falta ver si las conversaciones se traducen en inversión.

40 HORAS