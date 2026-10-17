La Llorona del 18 de octubre de 2026

INSCRIPCIÓN

Por los lados del piardi ya fijaron para el próximo domingo 25 de octubre la cacería de firmas, suspendida el pasado día 11 por el terremoto. La pregunta que ronda es si, con el polvo del sismo aún en el aire, es momento de hacer política.

LIDERANDO

Aunque ha perdido miles de adherentes, el partido de Omar sigue mandando en el ranking de membresía. El último reporte del Tribunal Electoral lo confirma: el piardi suma 543,100 inscritos, casi el doble que el oficialista Realizando Metas, que ocupa el segundo lugar con 273,827.

CUENTAS CLARAS

Me dicen que los repres del piardi andan tirando fuegos artificiales porque recuperaron la directiva de la Coordinadora Nacional de Representantes, que habían perdido hace dos años tras una década de control. Ahora que volvieron al mando, sería bueno que abran la caja y rindan cuentas sobre los fondos de las juntas comunales.

LA LUPA

Hablando de juntas comunales, desde mañana los auditores de la Contraloría pondrán la lupa sobre los fondos destinados a los damnificados del terremoto. Al parecer, hay repres que quieren jugar a la pacheca y vender como gestión propia las donaciones que llegan a los centros de acopio.

CIERRAN OFICINA

La Defensoría del Pueblo bajó la persiana de forma permanente a su oficina regional de Arraiján y trasladó todos los trámites y la atención a los usuarios a La Chorrera. La medida entró en vigor el viernes y forma parte de una reestructuración administrativa. La atención a los derechos humanos se aleja.

TODOS VUELVEN

La cueva de la 5 de Mayo ya dio la orden: desde mañana lunes, todos los funcionarios que estaban en teletrabajo deben regresar a sus puestos. Claro, la medida es para los que cumplen con su horario y sudan la camiseta, porque las botellas, con sismo o sin sismo, siguen brillando por su ausencia.

DEMOCRACIA EN IA

La Red Mundial de Justicia Electoral cerró su asamblea con la Declaración de Panamá, una alerta sobre los riesgos de la inteligencia artificial para los procesos electorales. Ahora toca intercambiar experiencias y buenas prácticas para blindar el sufragio y evitar que la tecnología se convierta en un arma electoral.

PROLONGAN CIERRE

El ministerio cuidador del ambiente extendió hasta diciembre el cierre temporal del área protegida de Escudo de Veraguas para reforzar su protección. Eso sí, la navegación y la pesca de subsistencia de las comunidades locales siguen permitidas. ¡La naturaleza necesita un respiro, pero la gente también tiene que comer!

CÁLCULO

La junta directiva de la Caja maltratada emitió un nuevo reglamento para el cálculo de las prestaciones económicas por jubilación en cada una de sus categorías. Cada detalle de tus cotizaciones al sistema cuenta para calcular la pensión que recibirás.

PRIMERA PROMOCIÓN

La sede regional de Darién de la universidad del pueblo graduó a su primera promoción de licenciados en Trabajo Social, llamados a contribuir al desarrollo de la provincia. Lo curioso es que, mientras recibían sus diplomas, la tierra temblaba. ¡Una graduación que quedará marcada por un diploma y un sacudón histórico!

MAR PARA BOLIVIA