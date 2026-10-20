La Llorona del 21 de octubre de 2026

RESQUEBRAJAMIENTO

Al bloque legislativo que llevó a Shirley al potro de la cueva de la 5 de Mayo le están saliendo grietas por todos lados. Las réplicas quedaron en evidencia el pasado lunes, durante el pleno, cuando el diputado amigo fiel se fue de frente contra dos de sus casi copartidarios.

SISMO POLÍTICO

Los últimos días de sesiones ordinarias en la cueva de la 5 de Mayo prometen un verdadero terremoto de pugnas entre bancadas. La pelea ya no será solo entre Vamos y los partidos tradicionales; ahora también arde la candela entre colectivos que históricamente han caminado agarrados de la mano.

PUGNA INTERNA

Por los lados del piardi se ha desatado un sismo que amenaza con abrir una nueva crisis en el partido de Omar. La decisión del CEN de realizar la inscripción el próximo domingo, dejando por fuera a las provincias afectadas por el terremoto, ha levantado ronchas entre algunos copartidarios.

MEDIR FUERZA

Me cuentan que la inscripción del piardi del próximo domingo, en el fondo, se trata de una medición de fuerza de un padrastro de la patria que quiere demostrar su músculo a lo interno del partido. ¡El ego no cabe en la papeleta!

PATIDIFUSO

Me escribe un analista político para decirme que quedó patidifuso con la resolución del Consejo de Gabinete que avala la contratación, por vía excepcional, de una firma legal para atender el arbitraje contra First Quantum. La pregunta que se hace es: ¿acaso no está suspendido?

ANTOJO CRIOLLO

El que aprovechó su estadía en Panamá para darse un gustito criollo fue el camarada Boric, quien se refugió en una famosa fonda del Casco Antiguo para saborear la gastronomía panameña, en medio del tremendo aguacero del pasado lunes. ¡Ni la lluvia le aguó el apetito!

TURISMO EN JAQUE

El turismo de Azuero apenas comenzaba a sacudirse las crisis anteriores cuando el terremoto volvió a darle otro golpe. Los empresarios advierten que, sin una inyección urgente de apoyo gubernamental, decenas de negocios podrían cerrar sus puertas y cientos de trabajadores quedar en el aire.

ABUSO

Me cuentan que, por los lados de la Caja maltratada, una funcionaria del área de derecho y un especialista se habrían valido de un testigo de poca credibilidad para despedir a un trabajador por supuesto acoso. Le mandan a decir a los mandamases que no se presten para semejante abuso.

ORGULLOSO

Por los lados del Instituto de Geociencias de la universidad del pueblo andan sacando pecho por la labor informativa que han realizado sobre el terremoto. Han estado ofreciendo información científica de primera mano y piden que se difundan sus comunicados, con una sola condición: ¡que no se olviden de citar la fuente!

CABLES CRUZADOS

Me cuentan que, por los lados de la Chacaldía, hay cables cruzados. Mientras el chacalde pide donaciones para la gente damnificada por el terremoto, una jefa de una dirección exige un Yappy obligatorio de 65 billullos para una parranda. ¡Una mano pide solidaridad y la otra pasa la cuenta!

RECIBIRÁN CHENCHÉN