SIN QUÓRUM

Al parecer, algunos diputados se adelantaron al receso legislativo, porque el pleno de ayer ni siquiera reunió el cuórum deliberativo para sesionar. Abrieron la jornada apenas para cumplir con el protocolo y hasta el intento de citar a la ministra de Trabajo se vino abajo por la ausencia de los padrastros de la patria.

PRESUPUESTO

En la cueva de la 5 de Mayo no están para esperar el llamado a sesiones extraordinarias y decidieron meterle el acelerador al Presupuesto del Estado. El proyecto de ley ya pasó el primer filtro en la Comisión de Presupuesto y todo apunta a que el lunes ocupará el primer punto del orden del día del pleno.

HASTA ENERO

Las reformas electorales se quedaron para 2027, después de que en la cueva de la 5 de Mayo volaran los trapos sucios y los diputados se sacaran chispas en el pleno. La intención de algunos de aprobar el proyecto de ley a tambor batiente terminó echándole más leña al fuego.

PASE DE FACTURA

Al parecer, en la cueva de la 5 de Mayo no están muy contentos con los magistrados de la Plaza de la Democracia por sus declaraciones sobre las reformas electorales. Los convocaron a la Comisión de Presupuesto para discutir un traslado de partida y, al final, ni siquiera pasaron lista.

RESPIRO

Las pugnas en la cueva de la 5 de Mayo por las reformas electorales terminaron dándoles un respiro a los partidos en formación. Por ahora, no tendrán que sudar la gota gorda por el 3 % ni por la eliminación de las firmas de los iniciadores para inscribir sus colectivos. ¡La pelea les compró tiempo!

APLAZADA

Por los lados de la ñamura echaron el freno y patearon para mayo del próximo año las elecciones internas para renovar la directiva, que estaban previstas para el 31 de enero. También suspendieron las jornadas de inscripción que tenían programadas para lo que resta del año, alegando los efectos del terremoto.

SE SALVARON

Los viejitos podrían recibir su aguinaldo antes de Navidad. Este jueves, la Comisión de Salud y Trabajo aprobó el nuevo proyecto de ley sobre el incremento del descuento, incorporando las recomendaciones del Ejecutivo. Ahora, la iniciativa pasó al pleno para su segundo y tercer debate. ¡La pelota está en la cancha de los padrastros de la patria!

INSÓLITO

En Aguadulce se llevaron un camión articulado cargado hasta la zapatilla de mercancía blanca y, para completar la faena, los malhechores amordazaron al conductor. El Ministerio Público ya abrió una investigación para esclarecer este insólito caso. ¡Ni los camiones cargados se salvan de la delincuencia!

FUERA DE LUGAR

Me cuentan que un padrastro de la patria llegó a la Ciudad de la Salud a visitar a un familiar fuera del horario establecido y, al parecer, exigió entrar con un tono bastante grosero. Cuando el personal de salud le negó el acceso, lanzó la amenaza: «¿Usted no sabe quién soy yo?». ¡Parece que algunos confunden la investidura con una llave maestra!

JODIDOS

Los productores de Isla Caña que perdieron sus cosechas por el terremoto, al parecer, ni siquiera podrán recuperar los gastos de producción. Aunque el Instituto de Seguro Agropecuario ya los visitó, no cuentan con una póliza que los respalde y ahora les toca cruzar los dedos y esperar la buena voluntad del Ministerio del Agro.

APRETADO