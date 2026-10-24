La Llorona del 25 de octubre de 2026

SE SALE DE CONTROL

La pugna entre las bancadas de la cueva de la 5 de Mayo por las reformas electorales ya saltó del pleno a las redes sociales. Los padrastros de la patria se mandan mensajes de ida y vuelta. La pelea está subiendo de tono y amenaza con salirse de control.

AUDITORÍA

Me escribe un analista político para decirme que, ahora que Benicio anda con la fiebre de auditar los fondos del subsidio electoral de los partidos políticos, sería bueno pedir también que le metan la lupa a las planillas de la cueva de la 5 de Mayo. Al parecer, cada vez que revisan las cuentas, la lupa se empaña.

EN FORMACIÓN

Ahora que han dado luz verde para iniciar la inscripción de varios partidos políticos, me escribe un ciudadano para preguntarme hasta cuándo se permitirá que algunos colectivos en formación sigan dando vueltas sin despegar. Llevan meses en el intento y no alcanzan los 3 mil adherentes. Hay tres en esa situación.

FUEGO AMIGO

Me cuentan que, en la comunicación del Estado, han tenido que esquivar varios morterazos que vienen desde adentro. Al parecer, ya tienen fichado al personaje que se dedica a bombardear desde una cuenta de redes sociales bastante activa y desprestigiada.

NO VAN LAS PARADAS

La Dirección de Contrataciones Públicas le frenó el intento al Municipio de La Chorrera de otorgar, por contratación directa, una concesión para instalar cien paradas “inteligentes”. Parece que la cosa no marcha sobre ruedas por esos lares, porque ya antes tuvieron que suspender la licitación de la basura.

REGAÑO

Contrataciones Públicas le jaló las orejas al alcalde de La Chorrera y le recordó que debe planificar sus compras y contrataciones mediante actos públicos para garantizar una mayor participación de oferentes. Nada de abusar de las contrataciones excepcionales que permite la ley.

DESALMADOS

Hay grupos que, bajo la bandera del rescate animal, han convertido esta noble labor en un negocio redondo. Recientemente, se registró un caso en el que golpearon a una mujer adulta por negarse a pagar. Están empañando el trabajo de quienes, de corazón, dedican su tiempo y esfuerzo a proteger a los animales.

ABUSO

Me cuentan que una encuestadora internacional tiene a su personal trabajando a destajo: sin salario fijo y con una cuota diaria de encuestas que deben cumplir sí o sí. Si no llegan a la meta, no cobran. Para rematar, pagan un pancho por encuesta y exigen jornadas de ocho horas, de lunes a sábado.

REAPERTURA PARCIAL

En la Plaza de la Democracia ordenaron reabrir algunas sedes del Registro Civil, Cedulación y Organización Electoral en Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas, que permanecían cerradas tras el terremoto. Poco a poco, la maquinaria electoral vuelve a ponerse en marcha en las provincias afectadas.

REPRESENTANTE PERMANENTE

Por los lados del ministerio laborioso, designaron a la jefa de Cooperación Internacional como representante permanente de Panamá ante el Consejo de Administración de la OIT. Eso sí, los gastos del viaje, incluidos el boleto aéreo y los viáticos, correrán por cuenta del presupuesto del Estado.

HORA CERO