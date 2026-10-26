La Llorona del 27 de octubre de 2026

FISCALIZADORA

Shirley se apareció en la Comisión de Presupuesto y se sentó al lado de su presidente, Eduardo Vásquez, durante el primer debate del Presupuesto del Estado. ¿Fue a vigilar que nadie le metiera tijera a los 23 millones de billullos para la cueva de la 5 de Mayo?

CALIENTE

El primer debate del Presupuesto del Estado tuvo su dosis de candela, con un acalorado intercambio entre el diputado Duke y el ministro del chenchén, a quien no le cayeron nada bien el tono y los cuestionamientos del «chiquillo». Hubo chispas, subió la temperatura, pero al final bajaron las revoluciones.

AL PLENO

Después del tira y jala de la semana pasada en la Comisión de Presupuesto, el Presupuesto del Estado pasó al pleno de la cueva de la 5 de Mayo para su segundo y tercer debate. Los últimos días de sesiones ordinarias estarán muy encendidos.

LULAZO

Me cuentan que en las entrañas del gobierno Paso Firme les hizo mucha gracia la remontada del camarada Lula, que se aseguró un cuarto mandato presidencial. Y no es para menos: el veterano exdirigente obrero ha mantenido un trato cordial con Panamá y fue clave para abrirle las puertas del Mercosur.

NUEVO HITO

Panamá acaba de marcar otro hito en la construcción de infraestructura: ¡la tuneladora logró cruzar por debajo del cauce del Canal! El momento histórico se transmitió en directo, y hasta el Canal de la cueva de la 5 de Mayo se hizo eco de la hazaña. ¡Esta vez, la noticia sí pasó por debajo del Canal!

TOMA NOTA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sesiona en Panamá, tomó nota del regreso de María Corina a Venezuela y le recordó a Delcy que el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal.

LA RUTA

Me cuentan que la Nobel de la Paz, María Corina Machado, salió de Panamá por mar rumbo a Barranquilla, Colombia, y desde allí siguió por tierra hasta Venezuela. Durante el recorrido, habría estado acompañada por exfuncionarios de una de las potencias.

MALHUMORADOS

A dos gobiernos de América Latina les cayó como una patada al hígado que otro gobierno de la región saliera a colgarse medallas por el regreso de María Corina a Venezuela. Dicen que los méritos que se atribuye no son para tanto porque, a la hora de mover las fichas, no fue mucho lo que hicieron.

BAJO LA LUPA

El modelo de seguridad y carcelario de Bukele está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que, en su primera sesión en Panamá, escuchó las denuncias y preocupaciones de la sociedad civil salvadoreña. ¡Ni los muros de las cárceles ni el discurso de mano dura blindan a nadie del escrutinio internacional!

RABO DE PAJA

Me cuentan que en un instituto ligado al agro nombraron a un administrador con un pedigrí dudoso. Apenas se acomodó en la silla, arrancó con la persecución y con papeles de don Juan. ¡Ojo, autoridades, que donde hay humo puede haber candela!

SIN DESFILE